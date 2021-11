Corona giver usikkerhed: Danske aktier i stor nedtur

Der er tirsdag blodrøde tal på det danske aktiemarked, hvor frygten for corona igen har fået fat. Det ledende danske indeks, C25, falder kort før klokken 10.00 med 2,6 procent. Holder det, til handlen lukker klokken 17, vil det være det største fald på en dag siden maj.

Ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank skyldes faldet, at der er kommet usikkerhed i markedet.

»Nyhedsstrømmen omkring corona er blevet negativ, og det markant mere end markedet havde regnet med for få uger siden. Østrig lukker ned, og der kommer flere restriktioner i Tyskland«.

Mandag begyndte en nedlukning i Østrig, der har givet tomme gader. Blandt andet skal barer og restauranter holde lukket. I Tyskland har sundhedsminister Jens Spahn tirsdag opfordret til, at flere offentlige steder begrænses til dem, der er vaccinerede, eller som tidligere har været smittede med covid-19.

»Det er alt sammen noget, der gør investorerne nervøse omkring genopretning, som alle forventede, var på sporet på grund af vaccinerne«, fortæller Jacob Pedersen.

Samtlige af de 25 aktier, der er en del af det danske eliteindeks, er tirsdag morgen i rødt. Også i september havde eliteaktierne et par hårde dage, der kulminerede med et fald på 2,5 procent den 28. september. Det kom i kølvandet på en periode med god stemning, hvor blandt andet en lurende konkurs for ejendomsgiganten Evergrande i Kina var med til at trykke stemningen.

Selv om der tirsdag er modvind på aktiemarkedet, er det ikke tæt på at være det største på en dag for C25, der blev skabt i 2016. Det største fald på en dag var 12. marts 2020, hvor indekset dykkede otte procent. Det var på niveau med det, der blev set under finanskrisen. Faldet kom, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned for at bremse coronasmitten.

ritzau