Forsikringsselskaber laver hemmelige rapporter ved ejerskifteforsikring Når en byggesagkyndig er på besøg for at vurdere dit hus, kan han samtidig være hyret af et forsikringsselskab til at udarbejde en særlig skyggerapport. Topdanmark betragter det som en service.

Flere forsikringsselskaber og byggesagkyndige bliver anklaget for at udnytte tilliden hos boligejere, der sætter deres ejerbolig til salg.

Når de byggesagkyndige møder op på bopælen for at udarbejde den nødvendige tilstandsrapport, kan de samtidig være købt og bestilt af et forsikringsselskab til at indsamle detaljerede oplysninger om boligens generelle stand og indretning.

Oplysningerne bliver indsamlet i al diskretion og brugt i forsikringsselskabernes forsøg på at designe og sælge en række forsikringer til boligens kommende ejer – tyveri-, indbo- eller husforsikringer.

Sådan lyder kritikken fra landets boligadvokater og sammenslutningen af mindre byggesagkyndige, og også Forbrugerrådet Tænk er bekymret.

»Disse skyggerapporter er ydelser, der ikke har noget at gøre med den opgave, som den bygningssagkyndige skal varetage efter loven, nemlig en tilstandsrapport«, siger boligadvokaternes formand, Jan Schøtt-Petersen. Han understreger, at de byggesagkyndige er beskikket af staten i en offentlig ordning, hvor de ikke må være domineret af private forsikringsselskaber eller misbruges til at pleje disse selskabers økonomiske interesser.

Jeg har overhovedet ikke tillid til, at forsikringsselskaberne ikke udnytter deres position Mette Reissmann (S)

Hidtil har forsikringsbranchen nærmest konsekvent afvist eksistensen af de såkaldte skyggerapporter. Men Politiken er kommet i besiddelse af dokumenter, der viser, at skyggerapporterne lever i bedste velgående.

Det drejer sig blandt andet om et 8-siders skema, der skal udfyldes af de byggesagkyndige på vegne af forsikringsselskabet Topdanmark.

Forelagt dokumentationen bekræfter Topdanmark, at der indsamles »supplerende oplysninger« i såkaldte indtegningsskemaer. Det er også meldingen fra en af landets største leverandører af tilstandsrapporter, konsulentfirmaet Ebas.

Begge selskaber kalder denne praksis helt uproblematisk.

»Årsagen til, at vi i nogle tilfælde anvender eksterne bygningssagkyndige til at udfylde de interne indtegningsskemaer, er for at spare tid, så kunderne hurtigst muligt kan få et tilbud på en ejerskifteforsikring«, siger bygningsskadechef Stefan Gravang fra Topdanmark.

Samme melding kommer fra Ebas, men som en konsekvens af den rejste tvivl har selskabet besluttet fra nu af at fortælle boligejerne, når firmaets byggesagkyndige får til opgave at indsamle ekstra data til forsikringsselskaberne i forbindelse med et huseftersyn.

Det glæder brancheforeningen for mindre byggesagkyndige, Danske Bygningskonsulenter, der i flere år har forsøgt at få myndighederne til at gribe ind.

»Forsikringsselskaberne får flere oplysninger om huset, end du selv og den nye køber gør. Og oplysningerne kan også bruges til at begrænse ejerskifteforsikringens dækning – og til indtegning af helt andre forsikringsprodukter«, siger Frank Borkfelt, der leder foreningens afdeling for huseftersyn.

Så sent som i 2015 var sagen på dagsordenen i forbindelse med en høring indkaldt af Justitsministeriet. Men sagen blev henlagt med henvisning til blandt andet udtalelser fra brancheforeningen Forsikring og Pension, der kunne fortælle, at »medlemmerne har oplyst, at der ikke anvendes supplerende rapporter«. Forsikring & Pension har ikke ønsket at kommentere kritikken af skyggerapporterne.

Kritikken af forsikringsselskabernes dominans på markedet for tilstandsrapporter og forekomsten af skyggerapporter har været rejst flere gange siden 2012. Også i Folketingets daværende By- og Boligudvalg.

Det kom der heller ikke noget ud af, blandt andet fordi dokumentationen manglede. Men sagen irriterer stadig den daværende formand for udvalget, Mette Reissmann (S):

»Jeg har overhovedet ikke tillid til, at forsikringsselskaberne ikke udnytter deres position. Sagen er, at der ikke er nogen, der taget teten på det område mere. Det ligger og cykler rundt mellem tre ministerier, som skubber aben videre«.

Hverken Erhvervs- eller Justitsministeriet har ønsket at udtale sig om sagen.