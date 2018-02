Stor forskel på gebyrer: Det kan koste op til 500 kroner blot at være kunde i en bank Bankerne kræver gebyrer af kunderne og forgylder samtidig aktionærerne. Men forbrugerne kan flytte sig og skærpe konkurrencen, påpeger Mybanker.dk.

Typiske gebyrer i banken Danske Bank og Spar Nord tager gebyrer på alle fronter 150 kroner for Visa/Dankort, 120 kroner for at have en lønkonto og 150 for at bruge netbank. Sådan ser gebyrerne ud, hvis du er Danske Bank Basis kunde. Spar Nord tager 200, 200 og 100 kroner for de samme grundydelser. Begge banker forlanger desuden 5 kroner per kontooverførsel til et andet pengeinstitut. Til gengæld har Arbejdernes Landsbank og Nykredit Bank ikke gebyrer på nogle af de tre poster. Nordea og Sydbank er blandt de banker, som har valgt ikke at tage penge for at kunderne bruger netbank. Her koster det dog stadig at have et Visa/Dankort. Kilde: Mybanker.dk Vis mere

Det kan koste fra 0 til 500 kroner i gebyrer at være kunde i en bank.

Det viser en helt ny undersøgelse fra det private firma Mybanker.dk, som har skabt en forretning ud af at sammenligne priser i bankverdenen.

Nogle bankkunder betaler blandt andet for at overføre penge fra et pengeinstitut til et andet, at have Visa/Dankort eller at have netbank. For andre er det gratis. Udover gebyrerne kan der være store forskelle på, hvad den enkelte kunde betaler i renter og låneomkostninger.

Men mange bankkunder kan undgå gebyrer og unødvendigt høje renter, hvis de enten skifter bank eller går kritisk til den bank, de allerede har. For der findes faktisk banker, som gerne vil sætte gebyrer og renter ned for at hente nye kunder, oplyser Ulrik Marschall, kommunikationschef i Mybanker.dk.

»Når kunderne går ind og sender deres bankforretning i udbud i vores 'skift bank'-program, får de op til tre tilbud fra forskellige banker. Otte ud af ti af dem, der skifter, ender med at spare penge«, siger Ulrik Marschall.

Flere tusinde bankkunder er inde på 'skift bank'-tjenesten hver måned, oplyser han.

Spar 7-8.000 om året

Forbrugerrådet Tænk samarbejder med mybanker.dk og giver organisationens medlemmer mulighed for at bruge Mybankers 'skift bank'-program, der er gratis for forbrugerne. Den bank, der modtager en ny kunde, betaler mybanker.dk for at formidle kontakten. Og systemet er nemt at bruge, mener Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

»Vi oplever, at mange forbrugere møder store barrierer, når det handler om at skifte bank. En løsning som den hos mybanker.dk gør det nemt bare at taste sine oplysninger ind og få et bud på en bedre pris med det samme«, siger Morten Bruun Pedersen.

Især bankkunder med store eller mange lån, og som ikke har problemer med at betale deres udgifter, kan spare penge ved at skifte bank eller presse den nuværende til at give bedre vilkår.

»Vores test viser, at enkelte kunder kan spare så meget som 12-20.000 kroner om året. Men jeg vil tro, at forbrugerne i snit sparer 7-8.000 om året ved at skifte eller forhandle med banken«, siger Morten Bruun Pedersen.

Trofaste kunder betaler

Forbrugerrådet Tænk har i dag været ude med en kritik af konkurrencen på bankområdet, efter at bankerne har udbetalt store beløb til deres aktionærer, mens kundernes gebyrer er steget med 10 procent.

Men Ulrik Marschall peger på, at meget af den manglende konkurrence skyldes, at kunderne selv ikke orker at flytte bank.

»Mange danskere tænker: Jeg har været kunde her i mange år, så de giver mig nok de bedste priser. Desværre er det ikke sådan. Bankkunder, som måske ikke selv er så opmærksomme på deres privatøkonomi, betaler ofte gebyrer, og ofte sætter banken gebyrerne op, uden at kunden bemærker det. Så kan det godt være, at banken fjerner gebyret, hvis man spørger til det - men ikke før«, siger Ulrik Marschall.

Morten Bruun Pedersen peger på, at banksektoren har lagt snubletråde ud for forbrugerne med uigennemskuelige priser og realkreditlån, som kan være dyre at flytte. Men når det er sagt, mener han, at det er ganske nemt at skifte bank.

»Folk vil blive overrasket over, hvor nemt det kører. Man kan starte med at hente tilbud hos en anden bank, og så hente sit købmandsgen frem og spørge i sin egen bank, om de kan gøre det bedre. Folk skal huske, at banken er ikke Peterskirken. Man behøver ikke at være helt så ærbødig«, siger Morten Bruun Pedersen.