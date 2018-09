Efterladte må vente: Arvesager trækker ud i byretten Det tager i gennemsnit over tre uger for landets byretter at give arvinger råderet over bankkonti, bolig og bil. Et stort problem for de efterladte, erkender byretterne.

Det burde højst tage et par dage, mener byretterne selv. Men når et familiemedlem dør, tager det i gennemsnit 23,5 dage, fra arvingerne sender en ansøgning til skifteretten, til de får adgang til afdødes værdier.

I 5 retskredse er ventetiden op til 6 uger. Det viser en opgørelse over de aktuelle sagsbehandlingstider ved landets 24 byretter, Politiken har foretaget. Ventetiden kan være en stor belastning for de efterladte, hvis de er økonomisk afhængige af afdøde eller skal tømme afdødes bo.

»Det er mennesker, der oplever en krisesituation i deres liv. De vil bare gerne videre. Vores mål er at kunne behandle sagerne inden for 2 uger, men i perioder, hvor vi har været rigtig pressede, har vi været oppe på, at det tog 5 uger«, siger Anni Højsmark, byretspræsident i Svendborg.

I den ventetid kan de efterladte opleve, at de ikke kan tømme lejligheden på plejehjemmet eller ikke kan få adgang til at disponere over afdødes bankkonto.

Det er et spørgsmål om værdighed Trine Bramsen, retsordfører (S)

Der er to årsager til de lange sagsbehandlingstider, siger Anni Højsmark. Dels har antallet af døde i retskredsen i Svendborg ligget 20 procent over normalen hen over vinteren og foråret. Dels er det et resultat af et årtis nedskæringer, hvor hver sjette fuldtidsstilling ved byretterne er skåret væk siden 2008.

Byretterne måler sig selv på den tid, det tager, fra afdødes kontaktperson sender blanketterne ind til retten, og til retten har produceret en såkaldt skifteretsattest. Attesten er arvingernes bevis for, at de kan råde over afdødes værdier – såsom bankkonti, bolig og bil.

Ved Retten i Sønderborg tager det aktuelt 3-4 uger, før ansøgerne kan modtage skifteretsattesten. Det er for lang tid, siger afdelingsleder Klaus Schou fra skifteretten.

»Tidligere kunne vi lave skifteretsattesten i løbet af et par dage. Borgerne oplever det som lang tid – somme tider også uforståeligt lang tid – før de kan disponere over afdødes værdier. Så det er ikke godt nok«, siger Klaus Schou.

Hvorfor opprioriterer I så ikke behandlingen af skifteretsattesterne?

»Vores bevillinger fra staten er blevet skåret i en årrække nu. Det rammer ikke specifikt skifteretten, men det går ud over alle sagsbehandlingstider i retten. Og selv om det er meget vigtigt for en arving i et dødsbo at få sin skifteretsattest, er det ikke mindre vigtigt for et offer i en voldssag at få afsluttet sin sag. Og vi skal løse alle typer af sager inden for den lønsum, vi får fra staten«, siger Klaus Schou.

Ordfører: Bekymrende

En tidligere skiftechef ved Retten i Aarhus fortæller desuden i dagens avis, at han på en enkelt arbejdsdag, hvor han tjekkede en række dødsbosager grundigt, kom frem til, at staten manglede 100.000 kr. i arveafgift fra borgere i de undersøgte sager.

Problemerne med at behandle dødsbosagerne er alvorlige, mener Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, der melder sig klar til at »sætte de midler af, der kræves, for at styrke sagsbehandlingen«.

»Det er helt absurd, at staten tilsyneladende ikke får det udbytte, den kan få ved dødsbosagerne. Samtidig er det frustrerende at høre, at efterladte venter i ugevis på at få adgang til boet. Det er et spørgsmål om værdighed. Det kan jo være, at enken på 95 år ikke kan betale sin husleje på grund af det her«, siger Trine Bramsen.

Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti deler bekymringen. Han har tidligere bedt justitsministeren om en redegørelse, efter Politiken 3. september begyndte at skrive om konsekvenserne af 10 års nedskæringer i retsvæsnet.

»Det bekymrer mig godt nok, hvis sagsbehandlingen er så presset, at man bare kan sætte sig ned og finde 100.000 kr. på revision af dødsbosager. Men det er et endnu større problem, hvis arvinger skal vente i ugevis på at få adgang til et bo. Det kan være nødvendigt for at drive en forretning videre eller til at dække kritiske udgifter«, siger Kofod Poulsen.