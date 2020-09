Selv eksperterne er i tvivl, om de vil have feriepengene ud

De næste to måneder kan 3,4 millioner lønmodtagere klikke sig ind på Borger.dk og bestille tre ugers feriepenge. Pengene er blevet indefrosset i forbindelse med overgangen til en ny ferielov, og det var meningen, at danskerne først skulle have pengene i forbindelse med pensionering.

Men så kom coronakrisen, og for at hjælpe samfundet op i gear, har politikerne valgt at sende en del af feriepengene til udbetaling allerede i år.

Danskerne kan dog også vælge at lade pengene stå hos LD Fonde, der administrerer pengene. Her vil pengene over tid (forhåbentligt) stige i værdi.