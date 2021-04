Ørsted starter europæisk togt med opkøb til fire milliarder

Det danske energiselskab Ørsted har for 4,2 milliarder kroner købt selskabet Brookfield Renewables (BRI) aktiviteter i Irland og Storbritannien, der tæller vindmølleparker på land.

Det oplyser Ørsted i en meddelelse til fondsbørsen.

Med opkøbet indtræder det danske selskab, der ellers primært arbejder med havvindmølleparker, på det europæiske marked for vindmøller på land.

Ørsted har i forvejen en forretning med vindmøller på land i USA, og det skal der nu bygges videre på i Europa. Det fortæller administrerende direktør Mads Nipper.

»Det forventes, at det europæiske marked for landvind vil vokse betydeligt i de kommende år, og med købet af BRI får vi en stærk platform, som skal fungere som basis for vores indtog på det europæiske marked for vedvarende energi på land«.

»Dermed kan vi fortsætte den vellykkede udbygning af vores forretning med vedvarende energi på land«, siger Mads Nipper i en meddelelse.

Med købet overtager Ørsted vindmølleparker, der er i drift eller ved at blive opført.

De har en kapacitet på 389 megawatt (MW), som er den enhed, man opgør størrelser af vindmølleparker på.

Derudover overtager Ørsted projekter, der er tæt på at blive udviklet, på 149 megawatt og mulige fremtidige projekter på mere end 1000 MW.

Handlen ventes at være på plads inden udgangen af juni.





ritzau