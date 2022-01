Dansk medicinalfirma vil nedlægge 1.000 stillinger

Leo Pharma vil over de næste to år nedlægge 1.000 stillinger, oplyser det tredjestørste medicinalselskab i Danmark i en pressemeddelelse. Nedlæggelserne sker som led i en større plan, der handler om, at Leo Pharma skal blive mere konkurrencedygtig og få bedre styr på den kommercielle del af forretningen. Selskabets forsknings- og udviklingsafdeling står også over for en forandring.