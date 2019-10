På sporet af de kriminelle i bjergene: »Her blev der fældet regnskov for nylig« (3:5)

FOR ABONNENTER

Franklin og jeg har sagt farvel til holdet og er draget videre mod næste stop. Cusuco. Et højtliggende jungleområde inde i landet. Her er der forlydender om, at en gruppe ulovlige bosættere er begyndt at fælde skoven - efter sigende kriminelle, der er flygtet for retsforfølgelse. Franklin og jeg skal mødes med en gruppe lokale kaffebønder, som Franklin har ansat som parkvagter. Bønder, som kommer til at sætte livet på spil for at passe på skoven.