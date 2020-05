Hvordan scorer man sin kollega? »Spørg ham, om du skal lære ham at ryge«

Snart er lock down blot et udvisket mareridt.

Om et øjeblik har vi glemt den længsel efter fadøl, andres kroppe og sene nætter, som ellers har besat krop og sind de seneste to måneder. Så: Hvordan kommer vi tilbage i spillet efter to måneders mangel på bekræftelse og flirteri? Hvordan får du egentlig fingrene i den m/k, du lockede down, tre minutter i lock down?

Og hvad gør du ved det forpinte venskab, du har til din ældste, smukkeste og mest besværlige ven? Kan du blive i et venskab, hvor du ikke bryder dig, om den person, du blive gjort til?

Dét og mere behandler Ibyens Brevkasse og Dr. Love i selskab med ugens kærlighedseksperter, kulturjournalister og heartbreakers Gudrun Marie Schmidt og Lotte Thorsen.

Dagens panel Lotte Thorsen, kulturjournalist på Politiken Gudrun Marie Schmidt, kulturjournalist og podcastvært på Politiken Vært: Felix Thorsen Katzenelson