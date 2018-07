Hør første afsnit af Politikens politiske sommer-podcast: Hun vil erobre Statsministeriet og alene i regering. Men har vælgerne tillid til S-formand Mette Frederiksens projekt? I en tid med politisk opbrud går podcasten 'Nedtælling til valget' tæt på magtkampene på Christiansborg. I fire afsnit sætter Anders Bæksgaard og Carl Emil Arnfred partierne, valgtemaerne, statsministerkandidaterne og kampagne-strategierne under lup. Lyt til første afsnit, der handler om Mette Frederiksens jagt på Statsministeriet.

S-formand Mette Frederiksen vil alene i regering og kæmper for at overbevise vælgerne om, at også hun er garant for en fortsat stram udlændingepolitik. Men hun er omringet af fire partier i rød blok, der alle vil lempe udlændingepolitikken.

Alternativets leder Uffe Elbæk vil ikke pege på Frederiksen som statsminister, men ønsker derimod selv at være det.

Radikales leder Morten Østergaard kræver, at Mette Frederiksen løsriver sig fra DF. Men i S-partiledelsen ser man varmt på et fortsat samarbejde med

DF-formand Thulesen Dahl efter et valg.

Kan S-formanden skabe orden i kaos? Lyt til første afsnit af 'Nedtælling til valget'.

Nedtælling Til Valget Der er nu under et år til næste folketingsvalg. Derfor kigger Carl Emil Arnfred og Anders Bæksgaard fra Politikens Christiansborg-redaktion i fire afsnit frem mod det kommende valgdrama. De undersøger betydningen af Mette Frederiksens solomelding, tager til Sønderjylland for at tage temperaturen på 'oprøret fra udkanten', kigger nærmere på Dansk Folkepartis strategi ved næste valg og gransker partiernes valgkampsmetoder. 1. episode: Holder Mette Frederiksens plan? 2. episode: Nyt oprør fra udkanten? 3. episode: Kan Løkke holde sammen på blå blok? 4. episode: Hvordan vinder man næste valg? Vis mere

Idé, tilrettelæggelse og interview: Anders Bæksgaard og Carl Emil Arnfred

Produktion: Sille Westphal, Kathrine Eggert Wadsholt og Christine Runøe

Podcastredaktør: Nina Kragh