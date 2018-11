13. november: Kan demens kureres i en petriskål? Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Danskere forskere har fundet ud af at rette en genfejl, som giver en bestemt dansk familie demens. I hjerneceller dyrket i en petriskål. Men hvad betyder det for chancerne for at finde en kur imod demens? Og hvordan bliver det ellers muligt at ændre på os selv i fremtiden?