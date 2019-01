28. januar: Venezuela: Hvad gik galt? 28. januar: Venezuela: Hvad gik galt? 28. januar: Venezuela: Hvad gik galt? 29:28

Venezuela er et land i frit fald og på randen af et sammenbrud. Kriminaliteten og korruptionen er eksploderet, og millioner af mennesker er flygtet til nabolandene. Og så har parlamentets formand netop udråbt sig selv til ny præsident - uden at den nuværende præsident Maduro er gået af. Hvad skal det hele ende med?

