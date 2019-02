1. februar: Hvordan Super Bowl blev USA's nye slagmark 1. februar: Hvordan Super Bowl blev USA's nye slagmark 1. februar: Hvordan Super Bowl blev USA's nye slagmark 29:14

Indtil for få år siden var det amerikanske fænomen Super Bowl ikke blot årets sportsbegivenhed, men årets begivenhed. Uanset farve, indkomst og politisk ståsted kiggede 100 millioner amerikanere med. Men så nægtede en fodboldspiller at stå op under nationalsangen. Super Bowl blev en politisk kampplads. Og selv pauseunderholdningen slås de nu om. Hvad gik galt?

Du lytter til Politiken

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Simon Lund, musikredaktør på Politiken. Dagens vært: Nils Thorsen.