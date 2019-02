4. februar: Marie Kondo – oprydningsrevolution eller undertrykkelse? 4. februar: Marie Kondo – oprydningsrevolution eller undertrykkelse? 4. februar: Marie Kondo – oprydningsrevolution eller undertrykkelse? 24:04

Den japanske oprydningsguru Marie Kondo har gjort oprydning til et kulturelt fænomen. Med en serie på Netflix inspirerer hun mennesker verden over til at sortere ud i deres liv. Og ikke mindst til at elske deres rod undervejs. Men har Kondo gjort oprydning til frelse – eller blot givet husmødre endnu en undertrykkende tjans?

Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt Dagens gæst: Sarah Skarum, journalist på Politikens forbrugerredaktion