8. februar: Polar Vortex - vil de livsfarlige isvintre ramme os? 28:08

USA’s Midtvesten er for tiden ramt af ekstrem kulde. Kulden kommer fra Polar Vortex - Nordpolens iskolde hvirvelvind, som er blevet slået ud af kurs og nu sender livsfarligt vejr ned over Amerika. Og klimaforandringerne kan også føre til, at vi får hårde isvintre herhjemme i fremtiden. Winter is coming…

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens vært: : Gudrun Marie Schmidt Dagens gæst: : Adam Hannestad, journalist på Politikens udlandsredaktion