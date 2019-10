25. oktober: Brexit - Boris' ’Superlørdag’ floppede. Men noget lykkedes i denne uge

Den britiske premierminister kunne klappe sig selv på skulderen, da det i denne uge lykkedes ham at få Parlamentet til at forhåndsgodkende hans Brexit-aftale. Til gengæld døde drømmen om en skilsmisse fra EU inden 31. oktober. Og hans ’Superlørdag’ fes decideret ud. Men hvad ligger der egentlig i den Brexit-aftale, Johnson arbejder så hårdt på at få lukket?

