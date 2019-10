FOR ABONNENTER

Efter et katastrofalt folketingsvalg var Liberal Alliance igennem en alvorlig selvransagelse, som nu er endt i et parti i opløsning. I sidste uge smækkede også Simon Emil Ammitzbøll-Bille med døren. Hvad slås de om i Liberal Alliance? Kommer der et nyt parti? Og hvad betyder det for blå blok?