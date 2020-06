Madsen & Magten: En øretæve til Mette, blog-bashing på højrefløjen og lyden af fremtiden

Vi lægger ud med noget så sjældent som et nederlag til Mette Frederiksen. Det viser sig nemlig, at den fodboldglade statsminister er noget bedre på hjemmebane, end når hun spiller ude i Europa. Danmark og statsministeren ender nemlig på tabernes side, når EU-landene i næste uge skal slås om en milliardregning. Det bliver dyrt for Danmark, men kan også koste politisk kapital herhjemme. Her står Dansk Folkeparti nemlig klar til at udnytte Mette Frederiksens formdyk.

Dansk Folkeparti er også med i dagens anden historie. De er nemlig røget i totterne på Nye Borgerlige.

De to partier ser ud til at være enige om, at højrefløjen ikke er stor nok til dem begge. Og kampen bliver både ført på Folketingets talerstol og i anonyme blogs, hvor der bliver spredt skidt om de to partier.

Og til sidst handler det om ugens demonstration. Det var nemlig et kig ind i fremtiden, da Black Lives Matter i søndags fyldte Københavns gader. Spørgsmålet er, om de etablerede politikere lagde mærke til, hvad der skete…