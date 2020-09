Madsen i politisk podcast: I politik kan du godt have en sex-sag, men hold dig fra privatskoler

Madsen & Magten Madsen & Magten: Bramsens FE-boomerang, Pias privatskole og Kofods fortid Madsen & Magten: Bramsens FE-boomerang, Pias privatskole og Kofods fortid Madsen & Magten: Bramsens FE-boomerang, Pias privatskole og Kofods fortid Henter… 31:51 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

I ugens 'Madsen & Magten' taler vi om, hvad der er farligst for en politiker: Er det tvivlsomme, moralske handlinger eller hykleri? Vi snakker både om Jeppe Kofods sex-sag fra 2008, som er blusset op igen, og Pia Olsen Dyhr, der nu har droppet folkeskolen og sendt sin datter i privatskole.

Kristian Madsen siger: »Sex og moral er ikke det politikere bliver angrebet og dømt mest på i Danmark. Men hvis du kan sætte hykleri-mærkatet på en politiker, altså du siger ét, men gør selv noget andet (fx taler for folkeskolen, men putter dit barn i privatskolen), det vil vi gerne pille i ved vores politikere«.

Derudover kan du høre om skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste og Trine Bramsen, der er kommet under angreb. Oppositionen siger, at hun er ved at ødelægge årtiers samarbejde med USA - hun har nemlig alt for travlt med at rydde op.