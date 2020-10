Kristian Madsen: Jeg vil ikke sætte mine penge på, at Simon Aggesen er borgmester efter næste valg

Madsen & Magten Madsen & Magten: Chikane på Christiansborg, Simon Aggesens fremtid og Dan Jørgensen – er han hit eller flop? Madsen & Magten: Chikane på Christiansborg, Simon Aggesens fremtid og Dan Jørgensen – er han hit eller flop? Madsen & Magten: Chikane på Christiansborg, Simon Aggesens fremtid og Dan Jørgensen – er han hit eller flop? Henter… 32:24 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, er kommet i modvind, efter Ekstra-Bladet har afsløret, at han har tjent 11 millioner kroner på at købe og sælge en over 400 m2 stor lejlighed på Frederiksberg. Det skete ved først at overtale den daværende beboer i lejligheden, Frederiksberg-excentrikeren Marquis De Sade, til at flytte, for derefter at inddele lejligheden i to. Og sælge den. Ifølge Aggesen selv har han bare været »rigtig heldig på boligmarkedet«. Men har han været så heldig, at selv de ærkekonservative Frederiksberg-borgere vender ryggen til deres yndlingsparti? Ifølge Kristian Madsen kan sagen påvirke Simon Aggesens muligheder ved næste valg:

»Jeg ville ikke sætte mine penge på, at Simon Aggesen er Frederiksberg-borgmester efter næste valg. Og hvis de konservative var kloge, så overvejede de meget seriøst at skifte ham ud. Prøv at forestil dig, at du er Anna Mee Allerslev, som røg for nogle år siden, fordi hun havde lånt rådhuset til en bryllupsreception. Altså ingenting sammenlignet med det her. Det sætter i perspektiv, hvor alvor sagen er politisk«.

I ugens podcast kan du også høre om sexisme på Christiansborg. I weekendens udgave af Politiken kunne man nemlig læse 79 kvinders erfaringer med sexchikane og overgreb i dansk politik. Deres historier og de 322 underskrifter på et debatindlæg mod sexisme satte alle partier under anklage. Og lige nu bliver der lovet undersøgelser og nye retningslinjer, som skal gøre det mere trygt at være kvinde i partierne og på Christiansborg. Men det er svært for politikerne at rydde op.

Og så kan du høre et af denne podcasts yndlingsklip, når vi til sidst ser nærmere på manden, der skal gøre det umulige. Dan Jørgensen skal redde klimaet og kloden uden at gøre det sværere og dyrere at være dansker. Og selv om han lyder som om, det nok skal går, så har andre svært ved at se, at der kommer en god klimaløsning i morgen.