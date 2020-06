Politikens Protesttillæg: »En ghetto er et sted, hvor folk har hjemme«

Ugens anbefalinger

Læs bøger:

1. 'How To Be An Antiracist' af Ibram Kendi, hvor der, som titlen antyder, præsenteres en række værktøjer til at blive anti-racist i praksis

2. 'Citizen: An American Lyric' af Claudia Rankine, som er en blanding af poesi, fotos og prosa, men også en kommentar på mediebilledet i forhold til racisme i USA

3. 'Why I Am No Longer Talking To People About Race' af Renni Eddo-Lodge, som er en videreskrivning af et blogindlæg, hun skrev og indlæste i The Guardian

Og hør musik af Gil Scott-Heron:

1. Albummet 'We're New Here', som er et remix-album af Jamie XX med Gil Scott-Herons originale vokal

2. Hør også Gil Scott-Heron synge live-versionen af 'Whitey on the Moon'

3. Og så sampler Kanye West Gil Scott-Heron på nummere 'Who Will Survive in America'

Vis mere