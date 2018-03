Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre.

Præst: »Sorg er et grundvilkår i livet, og den kommer ikke kun, når nogen dør« Vi har en tendens til at glemme, at sorg er noget, der rammer os alle på forskellige tidspunkter og af forskellige årsager, siger præst på Rigshospitalet Lotte Blicher Mørk.