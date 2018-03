Sådan kommer du i gang med at tale om dit svære liv Find en samtalepartner, der står stille som en klippe, når du fortæller om dine problemer. Og vær klar over, at du ikke er den eneste, der bokser med livet.

FOR ABONNENTER

Tale er sølv, tavshed er guld. Sådan lyder et velkendt ordsprog, men det holder ikke stik, når det handler om mentale problemer. Vi har nemlig brug for, at andre bevidner vores liv. Også når det er svært. Uden samtalen kan vi nemt blive opslugt at grublerier, der gør det svære ubærligt. Når vi deler sorte tanker og skamfulde følelser, falder livets svære og sorgfulde oplevelser bedre på plads i os. Og det åbenbarer sig, at vi ikke er alene om at have problemer.