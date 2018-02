Eksperterne guider: Sådan får du glade børn på ski Ønsker du at stable en rigtig skifamilie på benene, gælder det om at investere massivt i den næste generation. Lær hvordan af tre erfarne skiinstruktører.

Er far eller mor selv bidt af ski, er det et nærliggende behov at få smittet resten af flokken, så de fremover vil investere i lange køreture og dyre liftkort og gå rundt i vatteret tøj i svensk tågedis i stedet for en pool i Dubai eller shopping i New York.

En svær opgave? Ja, på papiret.Men langt de fleste børn vil, fra når de er i stand til at bære egen kropsvægt, med en vis værdighed synes, det er abeskønt at lære noget nyt motorisk og balancemæssigt sammen med andre – det som man i den alder kalder at lege.

»Det er ligesom at cykle. Det er svært at forklare, hvad der egentlig skal til, men pludselig kan du det«.

Sådan forklarer Mathias Elgaard Carlsen, 26 år og skiinstruktør for et børnehold hos Skiklubben Hareskov i videoen herover. Politiken har fulgt en dags undervisning i Branäs på en Harekidz-tur særligt målrettet små, nye skiløbere.

»Jeg vil gerne give dem den skiglæde, jeg selv har haft, siden jeg var 12 år. Hvis de er umotiverede, er det fordi, de ikke har mærket den glæde endnu. Så skal jeg nok vise dem det!«

Det siger Mathias Elgaard Carlsen, der mener, at der skal ske to ting samtidig på begynderbakkerne:

»Det gælder om at gøre det på en så sjov måde som mulig, og så skal vi rykke os på ski også, de to ting skal gå hånd i hånd«.

Målet er, at de skal prøve sig frem i trygge rammer, gerne i et børneland i starten, og der skal være masser af plads til ikke at kunne det hele.

»Der er ikke præstation i det her. Ingen facitliste. Det vigtigste er, at eleverne har lyst til at prøve igen. Giv dem positivt feedback: Hold kæft, hvor kørte du godt, indtil du væltede«, siger Mathias Elgaard Carlsen. Han er træt af vinderkultur og X-faktor. Han ser skiløb som en vær med-kultur, og det er noget af det, han gerne vil give videre.

»Min tilgang er, at det er fedt at blive bedre til noget, også selv om du ikke bliver den bedste«.

Et af de vigtigste redskaber i skiskolen er de andre elever, understreger Mathias Elgaard Carlsen. Det, at alle vil leve op til jævnaldrende og kunne klare sig selv og være del af en gruppe, er væsentlig for lysten til at hænge på socialt og få fat i teknikken. Og så er det rart at have lært nogen at kende på ski, inden man om aftenen skal hærge rundt på hotellets gange med røde kinder og svedigt skiundertøj og besøge de andre fra holdet.

»Eleverne lærer af hinanden. Hvis han kan, så kan jeg også. Det er et positivt pres på hinanden«.

Her er tre eksperters bud på, hvordan du bedst giver dine børn skiglæde:

Helene Møller Larsen har i flere år undervist dygtige skibørn på skicamps i Østrig. Hun har lige skrevet bog om, hvordan man som familie får størst succes med at have børn på ski for første gang:

Foto: Privatfoto

»Det skal være sjovt, det skal være trygt – og det skal være afslappende«, siger Helene Møller Larsen, der er uddannet skiinstruktør på Den Danske Skiskole, og som selv som barn fik sine første vigtige skioplevelser og nye skivenner i Hobro Skiklub.

»Sikkerheden er supervigtig. Brug fagfolk, når det gælder udstyr. Få dem til at hjælpe med den rigtige størrelse støvler og ski. Brug skiskole eller skiklub, uanset hvilket skiniveau den voksne har. Og når I kommer til en lift, så vink til liftpasseren. De ved, hvor man står bedst, når trækliften kommer og kan lige give en hånd«.

Helene Møller Larsen minder om, at forældrene skal lære børnene, hvordan man færdes sikkert. Ligesom i trafikken.

»Træn god adfærd på bjerget. Tal om det. Der kommer skiløbere oppefra. Træk ud til siden og hold pause. Hvad gør du, hvis du ryger af liften. Tænk og træn det, som om du kører på cykel«.

Når alt det er på plads, er det vigtigt at gøre det til en sjov oplevelse. Tal om bjergene, og hvor I er. Og kør på ski på en legende måde.

»Prøv med ’kongens efterfølger’, og lad også børnene føre. Sæt en portbane og brug hele bjerget. Kør ude i siden, find lidt opkørt sne, lidt pukler. Det er også god træning, den dag det har sneet, og der ligger bunker overalt «, siger Helene Møller Larsen, som mener, at den mentale indstilling er vigtig.

»I må ikke sige ’Øv, solen skinner ikke’. Det er megahyggeligt at vælte rundt i sne. Skiløb er ikke kun fine pister i solskin«. Og så har hun det helt generelle råd til alle ambitiøse wannabe-skifamilier: Slap af. Både i skiudlejningen, på hotellet og på bakkerne.

Sørg for, at alle får spist og drukket og har solcreme. Og jo mindre og mere overskueligt, skiområdet er, des større succes oplever familien. Husk at holde pauser og stoppe skidagen i tide. Det hedder trods alt en ski-ferie.

Helene Møller Larsen: ’Børn med familien på skitur’. Købes på solidskiing.dk, 348,75 kroner.

Foto: Jeanette Lundby

Rasmus Lundby, en af hovedforfatterne på skiinstruktørernes bibel ’Alpin manual’, undlod at undervise sine egne tre piger, da de var med som skibumser i Alpe d’Huez for to år siden:

»Undervis endelig ikke for meget, men sørg for at køre meget på ski. Uden stress. Det skal være en god oplevelse og på børnenes præmisser«, siger Rasmus Lundby, der til daglig er gymnasielærer i Aalborg.

»Skab en rolig morgen. Sørg for, at der er tid til at komme i gang, og vær sikker på, at I har alt udstyret med«, er nogle af de bedste råd han har.

»Hvis børnene har et behov eller ikke har lyst til noget, så gælder det om at lytte. De kan ikke udskyde deres tanker, men bare mærke, hvad er der ubehageligt lige nu«.

En konsekvens af det store børnefokus er, at man så må parkere sit eget skiløb. Til gengæld kan både børn og voksne hygge sig sammen i sneen. Og få kørt en masse på ski, også i svært terræn.