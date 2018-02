Per Munch: Her er tre grundregler for børneskiferie, du sikkert kommer til at bryde Ét er gode intentioner, noget andet den hurtighed, hvormed de smås tarv på skiferien glemmes, viser ski-far Per Munchs beretning fra det virkelige skiliv.

Grundregel 1: Skiferie på børnenes præmisser

Sådan tænkte undertegnede, da vi for 15 år siden skulle indvie vores to børn på 1 og 3 år i den store vide skiverden, som både min kone og jeg elsker.

Men bare fordi man har fået børn, behøver man jo ikke åndelig talt køre Berlingo i alle livets forhold. Børnene tager jo ikke skade af, at vi andre har lidt gode pister at køre på, får lidt lækkert at spise, og så er det vel heller ikke værre at tilbringe 24 timer i en sovebus til Serre Chevalier i Frankrig?

Når man sover, så sover man.

Virkeligheden: Børnene sov ikke. I hvert fald ikke samtidig. Og de blev syge på vejen derned. Vi endte med høj feber, grøn diarré og to ture på hospitalet. Sammenlagt fik vores datter på 3 år nok kørt 100 meter på ski mellem to snebunker ikke så langt fra liften. Min søn sad imens i en kælk og frøs.

Heldigvis var der en fransk kanonfotograf på bakken, den ene dag vi vovede os ud, så han fik et rigtigt godt foto af far og glad datter med smil under skihjelmene og i høj sol. Han arbejdede også med en rigtig hurtig lukketid.

Morale: Bare fordi det lyder fedt, kan det godt ende med at lugte rigtig skidt.

Grundregel 2: Ingen skal tvinges på ski

Der gik to år, før vi var kommet os over det franske overdrev. Så prøvede vi et lille norsk sted, Beitostølen, i 17 graders frost i januar. Datteren på 5 år var pænt fornøjet med stoleliften og en lille bakke, vi havde for os selv. Min søn på 3 år stod i sin blå flyverdragt og kiggede på, mens kind og huden rundt om den skamtyggede sut, blev mere og mere indædt lilla.

Virkeligheden: Der gik tre dage, før min søn accepterede at få sine små gule skistøvler på, mens taxametret tikkede. I desperation opfandt jeg disciplinen tørtræning, hvor man tager ski på indendørs og fræser gennem hotellets gange i et kapløb. Her var drengen så nødt til at tage støvlerne på, og mirakuløst beholdt han dem på fødderne efter frokost og kom med ud i sneen.

Morale: Hvis det er lidt hårdt for hotellets gulvtæpper, så tænk på, hvor hårdt det er at være far.

Grundregel 3: Lad skiinstruktøren instruere i fred

Mens min datter hurtigt syntes, at det var sjovt at svinge fra side til side, insisterede min søn på bare at køre lige ned ad bakken, hurtigst muligt. Så han blev sendt i skiskole, da vi året efter var i Hafjell. Dog var jeg ikke mere hård om hjertet, end at jeg luskede efter hans hold og skiinstruktøren, da de begyndte at stå på ski. I al diskretion kørte jeg mellem træerne langs pisten og holdt øje. Man ved jo aldrig, om det går helt galt. Det gjorde det så ikke, tværtimod var instruktøren supergod til at få Christian til at køre pizza (plov), og ingen opdagede ham kratluskeren, der sneg sig rundt og kiggede efter småbørn.

Og et par timer senere kunne han så fint svinge fra side til side, hvis han gad. Det gad han nu for det meste ikke.

Jeg blev så begejstret for min dygtige skidreng, at jeg kørte lidt frisk ned ad pisten, ud over en lille hældning, og så tabte jeg ham et kort øjeblik af syne.

Da jeg vendte mig rundt, kunne jeg se en snowboarder tage sit bræt af og spurte ud i skoven. Her fandt den flinke unge mand min lille dreng mellem træerne, og de nåede ud på pisten, samtidig med at jeg fik møvet mig op, flov over mit manglende faderlige overblik.

Morale: Hold øje med dem, eller lad dem passe sig selv. Du vil fortryde begge dele.