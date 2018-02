Vejrudsigt for din skiferie: Sne, sne, sne! Alperne har masser af sne i år, og mange skisportssteder kan lade snekanonerne hvile. Natursneen giver bedre skiløb, mener skiinstruktør Helene Møller Larsen.

Hvis du er en af mange danskere, som er ved at pakke skihandsker, briller og alt det, der kræves til en ferie på pisterne, plejer du formentlig også at skele nervøst til vejrudsigten.

Men i år behøver du sandsynligvis ikke at bide negle. Skisportsportalen skisport.dk har trukket tal for snemængder på skisportsstederne rundt om i Europa for Politiken, og tallene viser, at rigtig mange steder har mere sne end normalt.

For eksempel er der på alle de 34 franske skisportssteder, som måles, mere sne end gennemsnitligt set over de sidste 15 år. I Østrig gælder det 46 ud af 52 skisportssteder, og for Italiens vedkommende er det 21 ud af 31 steder.

»Nogle steder ligger der enorme snemængder«, siger Rasmus Skov, indehaver af skisport.dk, der ikke mener, der har været så meget sne i store dele af Alperne siden år 2000.

»Det er især helt vildt i Frankrig, Østrig og Italien. Nogle steder i de højtliggende områder som St. Anton, Ischgl, Val Thorens, Tignes og Val d’Isère ligger der op til fire meter på toppen«, siger Rasmus Skov, som tilføjer, at når der er faldet så meget sne, vil det garantere skiløb helt frem til foråret eller endda ind i sommeren.

Drømmescenarie

Ifølge Rasmus Skov har det også drysset ned fra oven i Norge og Sverige, især i de nordlige egne. Åre har 91 centimeter i top og dal, Sälen har 157 centimeter i top og bund, mens Idre Fjäll har 100 centimeter i top og dal. I Norge har Hemsedal 155 centimeter sne på toppen og i dalen, mens Kvitfjell har 150 centimeter på toppen, og Trysil 170 centimeter.

Foto: Alessandro Di Marco/AP Manden her har stadig et stykke vej, før bilen er klar til at køre. Billedet er Sestriere ski resort i de italienske alper. Foto: Alessandro Di Marco/ANSA via AP

Val d’Isère og Tignes i Frankrig har 385 centimeter sne på toppen. I Ischgl ligger der i øjeblikket 170 centimeter på toppen, mens der i St. Anton er hele 400 centimeter sne.

Rasmus Skov påpeger dog, at snedybden ikke nødvendigvis er en målestok for, hvor gode forholdene er.

»Der er forskel på at have en halv meter sne i Wagrain, hvor underlaget er græs, og en halv meter i Val Thorens, som har klippegrund. Det er forskelligt fra sted til sted, hvor meget sne der behøves for at have optimale forhold«.

Foto: Felix Kaestle/AP Solopgang over St. Georgs kapel i det sydlige Tyskland med kig til de sneklædte alper. Foto: Felix Kaestle/dpa via AP

Efter sæsoner, hvor forholdene ikke har været så gode mange steder, og snekanoner har måttet gøre arbejdet, er det godt med en sæson med masser af sne, siger Helene Møller Larsen.

»Meget sne er et drømmescenarie for enhver skiløber med det hvide landskab, temperaturer omkring frysepunktet, sol og god sne«.

Natursne giver bedre skiløb

For øvede skiløbere giver meget sne et mere varieret skiløb, forklarer skiinstruktøren. Dels giver god og naturlig sne på pisten et helt andet flow i skiløbet, og vil man bevæge sig uden for pisten, er der sne nok til det.

»I områder, hvor der produceres kunstsne om natten, og pisterne præpareres om morgenen, kan sneen være udmærket. Ved varmere temperaturer mærker jeg en forskel på kunst- og natursne. Kunstsne klistrer mere, når sneen smelter, og flowet i skiløbet er ikke nær så godt«.

Stort snefald har dog skabt lavinefare flere steder i Alperne, dog vurderes risikoen ikke så høj i øjeblikket. Men hvis man vil offpiste, kan det være forbundet med fare.

»Hver gang der falder meget sne, er der større risiko for ulykker. Især hvis folk ikke er opmærksomme«, siger Helene Møller Larsen.

Hvis man vil køre uden for pisterne, er hendes råd, at man klæder sig på sikkerhedsmæssigt – dvs. kører med en bjergguide samt benytter offpiste-udstyr.