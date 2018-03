4 andre oplevelser i Gasteinerdalen

På toppen af Stubnerkogel er Europas højeste hængebro i 2.300 meters højde. Her kan du, hvis du tør, gå den 140 meter lange tur med frit udsyn fra den gennemsigtige bro ned i dalen.

I selve Bad Gastein kan du tage en 300 meter lang svævetur i Flying Fox over et vandfald og omgivet af belle epoque-bygninger. Heldigvis er du spændt fast til en line undervejs.

Et besøg i Bellevue Alm, en 600 år gammel alpehytte, er også et must. Når du har spist dig mæt i spareribs eller ostefondue, går turen ned igen på trækælk ad en godt 2 kilometer lang – og halsbrækkende – kælkebane, der er oplyst af fakler.

Vil du have Har du mod på endnu mere wellness, byder Gastein Heistollen på en togtur 2,5 kilometer ind i et bjerg. Her tilbringer du 30 minutter på en briks i op til 41 graders varme og i skyhøj luftfugtighed, hvorved radonstrålerne i bjergets indre for alvor skal hjælpe på immunforsvaret.

