Begejstret vandrehjems-chef giver turisterne en krammer Antallet af udenlandske overnatninger i Danmark satte igen rekord i 2017. Branchen mener, at det bl.a. skyldes godt værtskab.

»Når gæsterne forlader os, får de en krammer. Vores gæster vil fællesskabet, de vil bruge naturen, beliggenheden har stor betydning, og så kan de lide vores billige priser. Vi kan lidt det samme som Airbnb med hensyn til lokalkendskab og værtskab«.

Fakta Overnatningssteder Antal hoteller: Fra 529 i 2016 til 551 i 2017. Antal feriecentre: Uændret 80. Antal campingpladser: Fra 409 i 2016 til 413 i 2017. Antal vandrerhjem: Fra 109 til 113 i 2017. Kilde: Danmarks Statistik

Ole Andersen er direktør i Danhostel, brancheorganisation for 62 vandrerhjem i Danmark. I en paneldiskussion om turisme med temaet ’Vækst i hele Danmark hele året’ på Danhostel Copenhagen City i hovedstaden slog direktøren fast, at på vandrerhjemmene er det værtskabet og ikke faciliteterne, som tæller for vandrerhjemsgæsterne:

»Forskellen på et hotel og et vandrerhjem er, at på hotellet er værelset oplevelsen, mens det er fællessalen på vandrerhjemmet. Og så arbejder vi med det uformelle. Når gæsterne tjekker ud, får de som sagt en krammer«.

Foto: Morten Langkilde På vandrerhjemmene opholder gæsterne sig mere i fællesrum som her i spisesalen på Danhostel i Risskov. Vandrerhjemmet ier indrettet i en ottekantet skovpavillon fra 1869.

Og det virker tilsyneladende. I perioden 2012-2017 har Danhostel haft en fremgang på ni procent. Sidste år kunne Danhostel notere 970.000 overnatninger fordelt på 50 procent familier og 50 procent grupper.

Stigningen i overnatninger var kun på en enkelt procent sidste år, mens vandrerhjemmene i 2016 kunne notere en fremgang på 10 procent.

Selv om vandrerhjemmene i byerne har fremgang, er de hårdt presset af Airbnb, og i København har de tre Danhostels også fået konkurrence fra hotelgruppen Arp-Hansen, som sidste sommer åbnede sit første hostel, Steel House, med 1.150 senge fordelt på 253 værelser.

Rekordstort antal overnatninger

Foruden Ole Andersen deltog VisitDenmarks direktør, Jan Olsen, direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme Jens Hausted samt Jørgen Christensen, direktør i Small Danish Hotels, i paneldiskussionen, som fandt sted i begyndelsen af februar.

Selv om hotellerne ikke giver gæsterne en krammer, når de tjekker ud, var de tre øvrige paneldeltagere enige med Ole Andersen i, at godt værtskab spiller en stor rolle ikke alene for at få gæsterne til at komme igen, men også for at øge antallet af turister. Det gode værtskab spredes både fra mund til mund og på de sociale medier.

Foto: Morten Langkilde Nymindegab Kro ved Ringkøbing Fjord i Vestjylland er en af kroerne i Small Danish Hotels.

»Hos os er det også det gode værtskab, som trækker gæster til, og så den gode storytelling. Vores værter skal lære at fortælle den gode historie, og de skal slå sig op på lokale produkter og måske endda lave butikker«, opfordrede Jørgen Christensen fra Small Danish Hotels, som repræsenterer 80 kroer, slotte og herregårde med over 4.000 værelser klassificeret med mindst tre stjerner.

Det gode værtskab ser ud til at virke, ikke alene når det gælder vandrerhjem og mindre overnatningsetablisssementer, men generelt.

Foto: Morten Langkilde På vandrerhjemmene skal værelserne være rene og funktionelle, men fælleslokalerne er vigtigere for gæsterne.

Antallet af udenlandske overnatninger i Danmark satte nemlig rekord igen i 2017. Med en vækst på 2,1 procent nåede de udenlandske overnatninger ifølge Danmarks Statistik op på 26,6 millioner plus 2,6 millioner udenlandske overnatninger via Airbnb.