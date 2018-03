Hoteltjek: Knitrende pejs og nybagte vafler giver minder om svundne dage Hovden Resort er et klassisk skihotel i rustikke træbygning midt i et smukt snelandskab i Norge.

Hovden Resort er et norsk fjeldhotel af den gamle skole – med et overraskende godt køkken.

De ved det godt selv på Hovden Resort: Tiden er ved at løbe fra det klassiske fjeldhotel. Folk lejer hellere hytter eller lejligheder. »Vi kommer til at udvide med flere lejligheder, men vi bygger nok ikke flere værelser«, fortæller stedets direktør og tilføjer, at nogle gæster dog fortsat kommer til hans hotel for at få ro og fjeldromantik.

Hovden Resort er i hele vinterhalvåret et skihotel, og den rustikke træbygning ligger i et smukt snelandskab, der tilsammen sender tankerne mod svundne dage. I en gammel træhytte uden for hotellet, skiheimen, sætter man sine ski og stave, inden man går indenfor.

Mens hotellet virker en anelse slidt visse steder, så overrasker hotellets restaurant med høj standard og gourmetretter på menukortet. Her serveres mad af høj kvalitet og af gode råvarer.

Hotellets andet trumfkort er pejsestuen, der ligger i forlængelse af lobbyen. På norsk har man ordene ’kos’ og ’koselig’, der nok bedst kan oversættes med vores ’hygge’ og ’hyggelig’. Men det at ’kose sig’ er alligevel noget lidt andet, og de fleste nordmænd vil formentlig bruge billedet af at sidde foran en knitrende pejs med uldsokker og et tæppe inden for rækkevidde til at beskrive ordet.

Hotellet er en anelse slidt, men den rustikke træbygning ligger i et smukt sne-landskab, der tilsammen sender tankerne mod svundne dage. Foto: Kristoffer Flakstad

Det kan man her, og pejsestuen er det perfekte sted at afslutte en lang dag på ski – måske over en kop kaffe eller med en kold fadøl. Ildens varme og lyden af det knitrende træ hører til slags oplevelser, man efterhånden kun får på et godt gammeldags fjeldhotel.

Beliggenhed: Hotellet ligger i 10 minutters gåafstand fra Hovdens centrum med butikker, spisesteder og busstation. Lige uden for hotellet breder norsk natur sig med 12 km lysløjper, der er tændt frem til kl. 23 om aftenen i hele skisæsonen. Hovdens alpincenter ligger et par kilometer væk. Der kører gratis shuttlebus til/fra alpinbakken hvert 20. minut hele morgenen og igen om eftermiddagen. Det tager ca. fire timer at køre til hotellet fra Kristiansand – den nærmeste norske storby.

Indretning: Værelserne er komfortabelt indrettet med dobbeltsenge, siddemøbler og skrivebord. Der er tv i alle rum, men man savner mere plads til især overtøj, skistøvler, hjelm og anden påklædning, der fylder.

Foto: Kristoffer Flakstad Et standard dobbeltværelse med seng og to lænestole.

Et standard dobbeltværelse med seng og to lænestole. Foto: Kristoffer Flakstad

Møblerne er relativt nye, men selve værelset har enkelte spor af slitage. Badeværelserne er ikke af nyeste årgang, men er rummelige og funktionelle.

Faciliteter og service: Der serveres morgenmad fra en stor buffet med både varme og kolde retter samt muligheden for at bage vafler. For 80 norske kroner (62 kr.) kan man fylde en termokande med kaffe og smøre en madpakke fra buffeten og tage med på skituren.