Flyrejser er skidt for klimaet – men danskerne flyver alligevel på ferie uden kvaler Danskerne er ligeglade med, at flyrejsen belaster klodens klima langt mere end andre af feriens transportformer. »Hyklerisk«, siger sociolog og fremtidsforsker.

Vi ved godt, at det er skidt for klimaet, når vi rejser med fly. Men vi flyver alligevel lystigt ud i verden uden de store samvittighedsskrupler.

I en Megafon-måling, som Politiken har fået lavet blandt 1.044 danskere, svarer 68 procent, at de er overvejende uenige eller helt uenige i, hvorvidt hensynet til miljøet og klimaet gør, at de afholder sig fra at tage på lange flyrejser. Og det selv om alle kalkulationer viser, at flyrejsen er den transportform, der belaster klimaet mest.

Megafonmåling blandt 1.044 danskere Hensynet til miljøet og klimaet gør, at jeg afholder mig fra at tage på lange flyrejser Overvejende enig eller helt enig 8 % Hverken-eller 18 % Overvejende uenig eller helt uenig 68 % Ved ikke/ikke relevant 6 % Jeg tager miljøhensyn med i overvejelserne, når jeg vælger transportform på de rejser, jeg tager på Overvejende enig eller helt enig 15 % Hverken-eller 23 % Overvejende uenig eller helt uenig 61 % Ved ikke/ikke relevant 1 % Hvor mange gange har du rejst med fly inden for det seneste år (en returrejse tæller for en rejse)? 0 gange 36% 1-2 gange 42% 3-4 gangen 14% 5-9 gangen 6% 10 gange eller flere 2% Hvis det slet ikke forurenede at rejse med bil, tog, fly mv., ville jeg rejse mere, end jeg gør i dag Helt enig eller overvejende enig 13% Hverken/eller 28% Overvejende uenig eller helt uenig 55% Ved ikke 3% Vis mere

Tallet på 68 procent overrasker ikke sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen.

»Der ingen tvivl om, at miljø og klima er en dagsorden, der optager mange i dag. Men mange har det med miljø og klima, som de har det med børneopdragelse – det må nogle andre gerne klare«, siger hun og kalder det hyklerisk, når folk eksempelvis tager på økoferier og spiser vegetarisk et par gange om ugen for at redde verden, mens de slet ikke tænker på den miljømæssige påvirkning på klimaet ved en flyvetur.

»Selvfølgelig har enhver god gerning værdi, men spørgsmålet er, om man lægger kræfterne de rigtige steder. Netop flyvning har et meget højt CO 2 -aftryk«, siger Birthe Linddal Jeppesen.

Flyrejsen forurener mest

Det er ikke nemt præcist at udregne, hvor meget en flyrejse forurener i forhold til andre ferierejseformer som bil, bus, tog eller cykel. For der er forskel på brændstofforbruget hos forskellige flytyper, bilmodeller og tog. Udregningerne skal også tage højde for antallet af passagerer.

Mange forskellige aktører, organisationer og styrelser har regnet på problematikken. Men uanset udregningsmetoden er konklusionen klar, siger Gunnar Boye Olesen, der er politisk koordinator hos miljøorganisationen Vedvarende Energi.

»De mange måder at regne på ændrer ikke på den generelle situation. At flyrejsen forurener mere end andre transportformer. Det bedste er at tage et eldrevet tog eller cykle«, siger Gunnar Boye Olesen.

Udregninger fra miljøorganisationen Noah viser, at en togrejse fra Hamburg til Paris forurener 16 gange mindre end en tilsvarende flyrejse på samme rute, og at et typisk langdistancefly til Bangkok fra København bidrager lige så meget til drivhuseffekten som 2.000 Volkswagen Polo, der kører til Paris med hver fire passagerer i bilen.

Den slags eksempler skal holdes op imod, at det årlige antal flyrejsende i verden er steget fra 18 millioner i 1948 til 3,7 milliarder i 2016, og at passagertallene fra de danske lufthavne stiger år efter år.

Flytrafik udleder enorme mængder af CO 2 . Jo mere CO 2 , der frigives i atmosfæren, desto kraftigere er den drivhuseffekt, der får temperaturerne på kloden til at stige. Og mens undersøgelser ofte viser, at det rent faktisk er et problem, som danskerne bekymrer sig om, får det os altså ikke til at fravælge fly som transportform.

I Megafon-undersøgelsen svarer 61 procent således, at de er overvejende uenige eller helt uenige i, at de tager miljøhensyn med i overvejelserne, når de vælger transportform på deres rejser.

Ifølge Stig Jensen, der er lektor på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet og beskæftiger sig med turismeudvikling og bæredygtighed, er danskernes holdning til flyrejsernes aftryk på miljøet et godt eksempel på den engelske sociolog Anthony Giddens såkaldte Giddens-paradoks: Ingen bekymrer sig om klimaforandringer, før de bliver synlige, men når de er synlige, er det for sent.

»Vi ved godt, at flyrejser er et problem. Men så længe vi ikke kan mærke effekten af flyrejser på vores dagligdag, bliver vi ved med at flyve«, forklarer Stig Jensen.