Hoteller i USA vil oftere tjekke gæsterne Skyderi på hotel i Las Vegas sidste år har givet anledning til skærpet kontrol, hvis gæsten siger ’do not disturb’.

På et amerikansk hotel kan du ikke længere være sikker på at kunne opholde dig uforstyrret på værelset i måske et døgn eller to, selv om du har sat ’do not disturb’-skiltet (vil ikke forstyrres, red.) på døren.

Flere hotelkæder har indført en politik om, at de vil tjekke hotelværelset efter 12 timer eller måske efter et interval, de ikke vil oplyse nærmere om.

Det er en direkte følge af hotelskyderiet på Hotel Mandalay Bay i Las Vegas 1. oktober sidste år. Her havde en mand opbygget et våbenarsenal på værelset, og med automatvåben dræbte han 58 mennesker, der var samlet til musikfestival under åben himmel få hundrede meter fra hotellet.

Masser af våben på værelset

Han bar 10 store tasker med våben op på sit værelse i løbet af tre dage, og det var ikke noget, der udløste alarm hos personalet. Han havde sat et ’Do not disturb’-skilt på døren. Der var dog rengøringspersonale på hans værelse i løbet af de tre dage, men de opdagede ikke noget.





Hoteller, der ejes af Disney og Hilton i USA, har nu ændret politik på området. Hilton meddeler, at de vil tjekke hotelværelset efter 24 timer, men vil ifølge USA Today ikke bekræfte, at det er en direkte følge af skyderiet i Las Vegas. Disneys hoteller vil benytte samme princip med kontrol efter 24 timer.

Et luksushotel i Las Vegas, Wynns, strammer kontrollen yderligere. Her vil alle værelser blive tjekket hver 12. time.

MGM-kæden, der ejer Mandalay Bay i Las Vegas, har en politik om at tjekke hotelværelset efter 48 timer.

Det kan ske på ethvert tidspunkt af døgnet, hvis hotellet har mistanke om, at der foregår noget skummelt på værelset, skriver nyhedsmediet cnbc.

Danske hoteller har ikke oplevet skyderi som det på Mandalay Bay, men hos Scandic tænker de over problemstillingen:

»I Scandic respekterer vi vores gæsters privatliv, hvilket indebærer, at vi selvfølgelig ikke forstyrrer, hvis et ’do not disturb’-skilt er sat på døren. Skulle det ske, at en gæst har et ’do not disturb’-skilt hængende i længere tid, vil vi på en respektfuld måde tage kontakt for at se, om alt er, som det skal være«, siger Daniel Kirchhoff, kommunikationschef i Scandic.