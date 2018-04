Tv-programmer giver stor stigning i brug af naturlejrpladser Naturstyrelsens store lejrpladser er blevet voldsomt populære. Naturprogrammer på tv er en del af forklaringen.

Danskerne vælter tilsyneladende ud i naturen. Fra 2013 til 2017 er antallet af bookinger af Naturstyrelsens store lejrpladser steget fra 105.000 til 165.000 per år.



Og spørger man Jes Aagaard, biolog og naturvejleder i hovedstaden, om årsagen, remser han tre tv-programmer op - Bonderøven, Alene i Vildmarken og Nak & Æd - som en del af forklaringen.

»Det er enkle programmer, hvor folk tager deres liv op til revision, der er blevet meget populære. Det synes vores brugere er misundelsesværdigt og så begynder de nu at dyrke i en weekend eller to«, siger Jes Aagaard, der kalder udviklingen for en »naturtrend«, der er en modreaktion til mange danskeres stressede hverdag.

I Danmark findes både områder med fri teltning, små lejrpladser, shelters og store lejrpladser. Sidstnævnte findes der 150 af på landsplan, og de er de eneste som Naturstyrelsen registreringer antallet af bookinger på.

Nye grupper i naturen

Den stigende efterspørgsel på store lejrpladser betyder, at man i københavnsområdet har lavet den regel, at brugerne kun kan booke en lejrplads et år frem i tiden og ikke fire år, som det ellers tidligere har været muligt.

Jes Aagaard forklarer, at gruppen af lejrpladsbrugere har ændret sig markant.

»Det er blevet meget mere mangfoldigt. Det er ikke kun spejdere eller skoleklasser længere, det kan være større grupper af venner eller runde fødselsdage«, forklarer naturvejlederen, der stadig er overrasket, når han møder unge Vesterbro-hipstere på vej ud til lejrpladsen på Amager Fælled.

Ifølge Jes Aaagard er det stigende pres på Naturstyrelsens store lejrpladser en generel tendens over hele landet, måske undtaget de vestjyske områder, hvor befolkningstætheden ikke er så stor. For at imødekomme den stigende efterspørgsel har Naturstyrelsen blandt andet åbnet for fri teltning i en langt flere skove.

»Når vi bygger nye faciliteter som lejrpladser og bålhuse sker det oftest i partnerskab med eksempelvis kommuner, der vil bidrage til økonomien«, lyder det.

Du kan booke store lejrpladser og shelters på naturstyrelsen.dk eller via appen 'Shelter', der kan downloades gratis til både iPhone- og Android-mobiler.