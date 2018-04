Ny messe for aktive ferierejsende åbner i weekenden I weekenden 7 . - 8. april afholdes den nye messe, 'Aktiv Ferie', i Lokomotivværkstedet i København.

Sol, sommer og strand forbindes med ferie, men flere og flere ønsker at være aktive på rejsen og bruge kroppen. Inspiration kan den aktive rejsende få på messen 'Aktiv Ferie', som afvikles i weekenden 7.-8. april i Lokomotivværkstedet ved Fisketorvet i København.

Rejsemagasinet Vagabond arrangerer i samarbejde med Politiken rejsemessen for de aktive.

Christian Adamsen, redaktør på Vagabond, siger, at den aktive ferietendens for alvor slog igennem i 2007-2008, og at der ikke blot er tale om et modefænomen, men en tendens, som ikke vil dø:

»I begyndelsen af årtusindet stod den på golfrejser, så var det spa og dernæst krydstogter. Den slags rejser er stadig i stigning, men de rejsende har måske fået tilstrækkelig inspiration. Den aktive ferieform bliver ikke alene med at vokse og vokse, men folk vil også gerne vide mere og mere om, hvordan de kan være aktive«.

På messen vil både rejsebureauer, turistkontorer og foredragsholdere præsentere de tilbud, som de har til den aktive rejsende, men 'Aktiv Ferie' byder på meget mere end det ifølge Christian Adamsen.



Også yoga og sundhed

Flertallet kan nok nøjes med et par vandresko, låne en cykel eller en kajak på hotellet, men der også mulighed for at se og afprøve udstyr, hvis man er hardcore cyklist, klatrer i bjerge eller vil deltage i en ironman på Hawaii.

Den mere bløde form for aktiv rejse som yoga er også repræsenteret på messen.

Sundhed før og på rejsen er vigtig for den aktive, og på messen demonstrerer kiropraktorer, massører og aktive behandlere øvelser og giver gode råd om, hvordan man undgår skader på den aktive ferie og bliver eventuelle skader kvit inden afrejsen.

Messen henvender sig til alle aldersgrupper, siger Christian Adamsen, og der er også masser af aktiviteter til børn i alderen 10-15 år. De kan eksempelvis afprøve klatrevægge og rappelle.

'Aktiv Ferie', 7. og 8. april fra 10 til 17,i Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, København SV. Entré 100 kroner. Billetter i forsalg sælges med 30 procent rabat.