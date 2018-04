Fuglekongen tæller fugle i Blåvand Jonas Gadgaard er natur-vejleder ved Danmarks ældste fuglestation og arrangerer ringmærkningsture i det vestjyske.

Forsigtigt piller Jonas Gadgaard den sprællende topmejse ud af nettet blot for at konstatere, at den allerede er ringmærket. Den lille fugl med den karakteristiske top og sorte hagesmæk har dog ikke lidt nogen overlast og forsvinder højt op i luften, da Gadgaard sætter den fri.