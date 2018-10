Flytjek: Aldrig har en mojito været så dyr som den, jeg drak i 10.000 meters højde

Service: Jeg har knap nok sat mig, før jeg bliver tilbudt et varmt og parfumeret håndklæde efterfulgt af champagne eller friskpresset juice. Kort tid efter kommer min personlige stewardesse og præsenterer sig. Hun kender allerede kender mit navn, og flere gange under flyveturen spørger hun mig, hvordan jeg har det, og om jeg mangler noget. Det er generelt svært at forestille sig, at personalets serviceniveau kunne være meget bedre.

Foto: Maria Skjødt Den delikate forret med kammuslinger og fjordrejer.

Maden på turen er en historie for sig, selv om flyveturen til Dubai kun tager 6 timer. Måltidet indledes med en vinsmagning, mens jeg får serveret varme nødder. Derefter følger frokosten, hvor jeg har tre valgmuligheder, når det gælder både forret, hovedret og dessert. Jeg vælger de pocherede kammuslinger med fjordrejer til forret, og jeg bliver henrykt over den smukke præstation og fine smag. Til hovedret får jeg serveret kalv, der desværre er en smule tørt. Til dessert har jeg valgt den friske frugt. Der dækkes op med stofdug og nyt bestik til hver ret komplet med et miniature-salt- og pebersæt i keramik. Derudover bliver der serveret delikate chokolader, og flypersonalet kommer også rundt med gourmetis i forskellige smagsvarianter.



Man får desuden udleveret en toilettaske i ruskind til enten ham eller hende, som Emirates har produceret i samarbejde med det italienske mærke Bulgari, med en ansigtscreme, bodylotion, parfume, spejl, tandbørste og tandpasta samt hårbørste.



Faciliteter: Emirates tilbyder tre forskellige skærme i den lille bås: en stor fladskærm samt en tablet og en lille fjernbetjening, alle med touchfunktion. Der er mere end 750 film at vælge imellem inklusive 3 danske samt et stort udvalg af tv-serier og spil. Derudover er der nyheder fra BBC og Reuters, som løbende opdateres, samt wi-fi, der dog ikke virkede på flyet. På trods af manglende internet skal man stadig gøre sig umage for at komme til at kede sig i sin bås. Hvis det alligevel skulle lykkes, kan man gå ned i den før beskrevne bar bagerst i flyet og konversere med sine medsammensvorne luksusdyr.

Konklusion:Aldrig har en flyvetur været en så komplet dejlig oplevelse som denne på Emirates' businessclass. Især baren, hvor stemningen var høj og drinksene fremragende, fik mig helt til at glemme, at jeg egentlig var en rejsende på vej til min destination.