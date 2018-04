SAS skal tjekke 66 fly efter ulykke i USA En nyt direktiv fra det europæiske luftsikkerhedsagentur betyder, at SAS inden for de næste tre uger skal tjekke motorerne på 66 af sine fly.

SAS skal i løbet af de næste tre uger tjekke motorerne på i alt 66 Boieng-fly.

Det sker efter en ulykke i USA i tirsdags, hvor en kvindelig passager på et fly, der var på vej fra New York til Dallas, blev suget halvvejs ud af vinduet og siden mistede livet, da en flymotor eksploderede og et stykke af motoren smadrede det vindue, som den 43-årig kvinde sad ved.

Det er det europæiske luftsikkerhedsagentur EASA og den amerikanske pendant FAA, der natten til lørdag har udsendt et direktiv, der pålægger flyselskaber med den type fly at kontrollere deres motorer inden for 20 dage.

»Vi kommer til at kontrollere alle vores Boeing-fly, uanset om de har præcis den motor eller ej«, siger international kommunikationschef i SAS, Gunilla Danström.

Da vinduet blev smadret i Boeing 737-flyet fra Southwest Airlines i tirsdags, faldt lufttrykket og kvinden blev suget delvist ud af vinduet, inden et par medpassagerer fik trukket hende ind igen.

Flyet var på vej fra LaGuardia lufthavn i New York til Dallas med 149 mennesker om bord, men nødlandede kort efter i Philadelphias internationale lufthavn.

Her blev kvinden overført til et hospital, men døde siden af sine kvæstelser.

Også Norwegian har 124 Boeing-fly, der skal kontrolleres, men de har lidt mere tid til at få det gjort, fortæller kommunikationschef Andreas Hjørnholm.

»Vi har ingen fly, der skal tjekkes inden for fristen på 20 dage. Det skyldes, at vi er et ungt selskab, så vores fly er ret nye og har ikke fløjet så langt. Og det er de mest brugte fly, der skal tjekkes hurtigst. Men alle fly af den flytype skal tjekkes, vi har bare nogle måneder til at få det gjort«, siger han.