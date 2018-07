For 100 år siden blev tsarfamilien henrettet. I Sankt Petersborg lever tsarernes historie videre

For den kunstinteresserede kan det godt lønne sig at besøge det populære museum uden for den tætpakkede højsæson, for der er virkelig meget at se i den nærmest uendelige udstilling – og det er legalt at indløse indgangshjemmel over flere dage.

Vinterpaladset/Eremitagemuseet, Dvortsovaja Plosjad 2, Sankt Petersborg.

4. Unik helligdom

Foto: Jens 'Jam' Rasmussen

Kasan-katedralen blev opført i 1801-1811 af baron Stroganov og var inspireret af Peterskirken i Vatikanet. Den blev Romanov-dynastiets familiekirke og er af en sådan skønhed, at tsar Paul I også ønskede en kopi opført i den anden ende af hovedgaden Nevskij Prospekt. Det modsatte kirkens myndighed sig imidlertid, så det blev ved den ene, nuværende kirke. I dag er Kasan-katedralen Sankt Petersborgs moderkirke og en unik helligdom for byens troende.

Der er en rolig, andægtig stemning herinde, når de mange, hovedsageligt kvinder, stiller sig i kø foran det allerhelligste ikon, Vor Frue af Kasan, som bliver kysset og tilbedt på daglig basis. Andre tænder stearinlys og gør korsets tegn, mens turister og menigmand slentrer betagede rundt i det stemningsfulde og seværdige kirkerum.

I kommunistæraen blev Kasan-katedralen omgjort til museum for religiøs og ateistisk historie, men i 1996 tilbageleveret til den russiskortodokse kirke, og fungerer i dag som kirke.

Kasan-katedralen, Nevskij Prospekt 25, Sankt Petersborg

5. Intenst indre

Foto: Jens 'Jam' Rasmussen Lyden og stemningen herinde er en blanding af andægtig forbløffelse, nysgerrig summen og myreflittige fotoknips.

Lyden og stemningen herinde er en blanding af andægtig forbløffelse, nysgerrig summen og myreflittige fotoknips. Foto: Jens 'Jam' Rasmussen

Opstandelseskirken var ikke opført, da oprørsgruppen Folkets vilje i 1881 udsatte tsar Aleksandr II for et dødeligt attentat, hvorefter han udåndede hjemme i Vinterpaladset. Men hans søn, Aleksandr III, opførte 26 år senere kirken på samme sted, som attentatet var foregået. Dette har dels inspireret til det dunkle mindesmærke, der findes inde i kirkerummet, dels givet kirken dens dramatiske kaldenavn, Blodskirken.