Slip kreativiteten løs: I det nordlige Thailand kan du lege med ler, farvelade og sølv midt mellem gamle buddhistiske templer

Tre andre oplevelser i Chiang Mai





1. Doi Inthanon Nationalpark



Doi Inthanon Nationalpark er en del af Himalaya-bjergkæden og hjemsted for Thailands højeste bjerg, Doi Inthanon, som rager 2565 meter op i landskabet. Tæt på toppen har man opført to pagoder til ære for den forhenværende Kong Bhumibol og Dronning Sirikit. Parken har flere vandreruter og er dækket med tropisk skov. Hér kan du slappe af til lyden af brusende vandfald og med lidt held spotte vildsvin, hjorte eller gibbonaber.

2. Chiang Mais elefantparker

Chiang Mai ligger tæt på flere fristeder for misbrugte og truede elefanter. I flere af parkerne er det ikke tilladt at ride på de tonstunge kæmper. I stedet bliver du undervist i elefanternes anatomi og adfærd. Der er mulighed for at bade elefanterne i det mudderbrune flodvand eller fodre dem med frugt og grønt.

3. Den gamle bydel

Opdag Chiang Mais mere end 700 år gamle bydel, som er omkranset af en bred voldgrav og ruinerne fra en gammel fæstning. Bydelen har en dejlig tilbagelænet atmosfære, hvor de fleste vælge at udforske de små gader til fods eller på en lejet cykel. Den gamle by er et samsurium af rygende gadekøkkener, markeder og restauranter, og så gemmer den på nogle af byens ældste og vigtigste templer.

Vis mere