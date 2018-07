Jeppe tog toget fra Stillehavet til Atlanterhavet: »Alle passagerer har en historie« Jeppe Willads Petersen har kørt i tog fra russiske Vladivostok i øst til Lissabon i vest.

»Jeg har undervist i fysik og matematik på en sommerskole i Jakutsk i Rusland, en by, de fleste enten kun kender fra brætspillet Risk eller de uhyggelig kolde vintre. Derfra skal jeg videre til en videnskabsfestival i Porto i Portugal. Og når nu jeg er kommet så langt ud østpå, og festivalen først begynder om to uger, hvorfor så ikke tage Den Transsibiriske Jernbane fra Vladivostok til Moskva? Og da jeg ikke er meget for at gøre tingene halvt, hvorfor så ikke tage toget fra Moskva til Portugal også? På en måde vil det virke underligt pludselig at skifte transportform, når jeg allerede har kørt så langt med tog.