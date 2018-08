Annemarie passede vilde dyr i Namibia: »Jeg tog af sted for at rense hjernen« For at komme væk fra en travl hverdag tog Annemarie Franck i en måned som frivillig til et redningscenter for vilde dyr i det sydvestafrikanske land.

»På farmen N/a'an ku sê var der en bavianbørnehave. De små bavianunger kom ind, hvis moren var død, og så passede vi dem og gav dem sutteflaske. Jeg sov ikke med bavianungerne om natten, men det var der andre frivillige, som gjorde, for ungerne skulle have mad hver tredje time. Der var en otte stykker i børnehaven, som vi legede med og passede.

Blå bog

Navn: Annemarie Franck

Alder: 55 år Status: Gift og har to drenge på 22 og 26 år Bopæl: Gentofte Erhverv: Designer af økologisk legetøj til eget firma, Franck & Fischer

Det var sjovt at arbejde i bavianbørnehaven, og nu har jeg jo selv haft små børn og tænkte: 'Hold da op, de er jo som små babyer. Deres adfærd er ligesom børns. De vil lege, og de vil hoppe, og de vil svinges rundt'.

Foto: Annemarie Franck Annemarie Franck arbejdede bl.a. i bavianbørnehaven og tager sig her af en bavianunge.

Selv om jeg var med til at passe bavinanunger, blev mit hold på N/a'an ku sê kaldt ’Girafgruppen’. N/a'an ku sê betyder 'Gud vil beskytte os' på buskmændenes sprog, og farmen ligger halvanden times kørsel syd for Namibias hovedstad, Windhoek. N/a'an ku sê er en farm, som er omdannet til et reservat for vilde dyr og et redningscenter for skamskudte dyr og forladte dyreunger.

Girafgruppe uden giraffer

Jeg tog dertil som frivillig midt i marts og kom hjem i slutningen af april. Der er flere årsager til, at jeg valgte at tage til et redningscenter for vilde dyr i Namibia. For det første er jeg meget interesseret i økologi, bæredygtighed, miljø og dyrevelfærd, og for det andet kan jeg godt lide eventyr og spænding.

3 rejsehøjdepunkter:

1. Rejse med Fairtrade-organisationen til Indien, hvor vi besøgte økologiske og Fairtrade-certificerede bomuldsbønder.

2. Rejse til Nordkina tæt på Mongoliet, hvor mit firma får lavet vores økologiske håndhæklede legetøj hos kvinder, der arbejder hjemmefra. 3. Besøg hos mine økologiske leverandører af legetøj og boligtekstiler i Indien og Sri Lanka.

Desuden trængte jeg til et break i min travle hverdag. I 12 år har jeg arbejdet 50 timer om ugen som selvstændig, og jeg skulle af sted for at rense hjernen og få inspiration, og det får jeg ikke ved at ligge på en strand på Bali.

Foto: Annemarie Franck Ørkenlandskabet i Namibia er barskt, men smukt.

Det koster 3.000 kroner om ugen foruden flybilletten at opholde sig på N/a'an ku sê, men organisationen bag opkøber store landområder i Namibia, fordi staten ikke tager sig af de vilde dyr. Organisationen lever af donationer, og at vi kommer derned og hjælper til.

Foruden de tre uger i N/a'an ku sê opholdt jeg mig også 12 dage ude i ørkenen i Kanaan, som er et andet af organisationens dyrereservater. Kanaan har engang været en jagtlejr. Der kan man komme ud mod at betale et tillæg, og det var en kæmpeoplevelse.

Deres adfærd er ligesom børns. De vil lege, og de vil hoppe, og de vil svinges rundt Annemarie Franck, frivillig i redningscenter for vilde dyr

I Kanaan var vi fem frivillige og tre ansatte, og der fulgte vi geparder og leoparder via gps. På Kanaan-farmen er der ikke skamskudte dyr eller efterladte dyreunger som på N/a'an ku sê, og det er mere rå natur.

N/a'an ku sê var lidt som at være på højskole. Vi var 50 frivillige i alderen 20 til 65 år. Vi var 10 danskere, og jeg var den ældste. Vi var der alle på grund af miljøet og dyrene, og alder betyder ikke noget.

Foto: Annemarie Franck Om natten kunne Annemarie Franck høre løverne brøle, også selv om de var 10 kilometer borte.

Vi frivillige var anbragt i forskellige grupper med seks personer, og jeg var i 'Girafgruppen', selv om vi ikke havde noget med giraffer at gøre. De frivillige hold havde forskellige dyrenavne. Hver dag var der nye opgaver. Vi mødte klokken otte på arbejde, og så fik man at vide, hvilke dyr man skulle passe, eller om man skulle fjerne pigtrådshegn fra gamle dage med landbrug.