Nanna cyklede alene rundt i Iran: »Når man rejser som enlig kvinde på cykel, skal man være ekstra påpasselig, men kodeordet er 'familie'« Nanna Liv Elkjær Olsen cyklede 700 kilometer rundt i Iran og oplevede iranerne som et venligt og gæstfrit folkefærd. Her fortæller hun om sin månedlange tur på de iranske veje.

»Jeg ville slå mit telt op i en park i den lille by Qaderabad i Iran. Parkerne er godt bevogtet, for politiet holder øje med, at unge par ikke kissemisser. En nydelig lektor, Ali, tilbød at vise mig vej til parken, men på vejen derhen spurgte han, om jeg ikke hellere ville hjem til ham og hans familie.

Nannas blå bog Alder: 45 år. Bosat på Nørrebro i København. Status: Single. Børn: En datter på 22 år. Uddannelse:Cand.mag. i religionshistorie og oldtidskundskab. Erhverv: Har undervist i mange år på universitet og gymnasium. Sælger nu friluftsudstyr, og begynder som guide. Bedste rejseoplevelser: Rygsækrejsende som ung i Indien og Sri Lanka, samt i Østeuropa. Cykelruter i Danmark.



Når man rejser som enlig kvinde og på cykel i Iran, skal man være ekstra påpasselig, men kodeordet er 'familie'. Så er det trygt at tage imod en invitation. Lektor Ali var en meget from mand, så vi talte om at søge Gud og finde vejen. Jeg fik et bad, aftensmad og en seng at sove i hos familien.

Foto: Nanna Liv Elkjær Olsen I landsbyen Shal blev Nanna Liv Elkjær Olsen inviteret på morgenmad hos en familie, hvor datteren, der læser engelsk på universitetet og gerne vil til Washington, fungerede som tolk for resten af familien.

Efter morgenmaden fortalte lektoren mig, at jeg ville kunne nå byen Abarkuh om aftenen og Yadz i morgen, hvilket viste sig at være umuligt på cykel. Blæsten og støvet gjorde, at jeg ikke kunne holde mig på vejen, så jeg tog en taxi til 1 million rial (150 kroner, red.). Taxien satte mig ikke af, hvor jeg havde bedt om det. Chaufføren kunne ikke engelsk og jeg ikke farsi, og jeg var lidt urolig.



Tre tips til cykling i Iran Invitationer: Det vigtigste er at tage imod en invitation og give sig tid. Persepolis: Man skal opleve ruinbyen. Ørkenen: Tag ud i ørkenen, for den har en helt særlig stemning, duft og liv. Jeg var på en guidet tur til en saltsø.

Pludselig var vi i Abarkuh, og chaufføren nægtede at modtage den aftalte million rial. Næste dag fik jeg kørelejlighed til Yadz og nåede frem, akkurat som den fromme lektor havde forudsagt.

Foto: Nanna Liv Elkjær Olsen I Khalkhal-dalen mødte Nanna Liv Elkjær Olsen en fårehyrde på æselryg.

Det var på første del af min cykeltur i Iran fra Shiraz til Yazd – en strækning på 750 kilometer – med bl.a. Persepolis-ruinerne. Halvdelen af mine overnatninger var private. Kun enkelte gange boede jeg på hotel.

Drømmen fra cockpittet

For mig var mødet med iranerne og deres gæstfrihed den største oplevelse på min månedlange cykeltur i Iran. Fra 6. marts til 3. april fik jeg et gammelt ønske opfyldt om at komme til Iran. Det begyndte på en flyvetur hjem fra Nepal, hvor min datter og jeg fik lov til at komme ud i cockpittet midt om natten. Da vi fløj hen over det natsorte mørke, udpegede piloten lysende juveler og fortalte, at der har vi så Isfahan, og der ligger Shiraz.

Da jeg hørte de magiske navne, tænkte jeg, at der vil jeg hen, men man hører meget negativt om Iran. Derfor blev ønsket hele tiden parkeret. Men så havde jeg en iransk elev, som sagde: »Du skal da tage til Iran«.

Foto: Nanna Liv Elkjær Olsen Selvfølgelig må man fotografere sig selv foran det iranske flag på det sneklædte Alborz-bjerg nord for Teheran, som er et skiresort.

Min første reaktion var, at det turde jeg ikke. Jeg kunne se skuffelsen i hans ansigt, og så begyndte jeg at læse om landet. I alle rejseguides og -blogs stod, at Iran var det mest gæstfrie land at rejse i, og kriminaliteten ekstremt lav, ikke mindst når det gælder turister. Det måtte jeg selvfølgelig efterprøve.

En dag smeltede ønsket om Iran og en længere cykelferie sammen oven i hovedet, og så begyndte forberedelserne. De tog knap et halvt år, for Iran er virkelig et kontrasternes land med ørkener og bjergområde med sne året rundt, og det kræver planlægning.