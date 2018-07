Det kan blive en dyr ferie: Vagter giver bøder til turister i Venedig Det er slut med at fodre duer, cykle og sidde ned på Markuspladsen i den norditalienske kanalby.

Den populære italienske turistmagnet Venedig har efterhånden et plettet ry med et alt for højt antal turister, der tisser eller bader i kanalerne, fodrer duerne på Markuspladsen og smider skrald i gyderne.



De op til 60.000 turister, der hver dag besøger byen, sætter sit præg.

Men nu skal det være slut. Det skriver den britiske avis The Guardian.

I kampen mod masseturismen og dens konsekvenser på byen har myndighederne nu sat et hold af 15 vagter på gaden for at genoprette byens renhed og værdighed.

Turistvagterne er klædt i hvidt med hashtagget #Enjoy Respect Venezia på ryggen.

De 15 vagter skal holde øje med kanalbyens mest overbelastede områder og udstede bøder til de turister, der er med til at volde skade på den.



»Det er blevet forbudt at sidde ned. Og at sidde ned og spise er endnu mere forbudt«, siger en af vagterne til avisen. Det gælder vel at mærke, hvis du ikke vælger at spise på en af restauranterne.

Slut med at fodre duer og gå rundt i badetøj

På kommunens hjemmeside står den ulovlige adfærd beskrevet.

Det kan koste en bøde på 200 euro (ca. 1.500 kr.) at sidde ned på Markuspladsen. Hopper du i en af kanalerne vil det koste dig 450 euro (ca. 3.355 kr.).

Smider du affald på gaden på et af de offentlige arealer i byen, kan du risikere en bøde mellem 100 og 200 euro. Det er også blevet forbudt at bevæge sig rundt i byen kun iført badetøj. Det kan også give en bøde på 200 euro.

Af sundhedsmæssige årsager er det blevet forbudt at fodre duerne og i det hele taget at efterlade madrester og skrald på offentlige arealer eller i kanalerne.

Selv cykler er blevet forbudte i byens centrum, hvor menneskemængden er tætpakket. Kun byens indbyggere og børn op til otte år må cykle der.

Hold til højre

Vagterne forklarer også de mange turister, at de skal blive ved med at gå i højre side af de smalle gyder for ikke at blokere flowet.

Turistsituationen har tidligere fået lokale til at protestere i gaderne for at råbe myndighederne op. Nu ser det ud til, at de har fået øjnene op for turismens konsekvenser.