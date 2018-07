Europæisk Kulturhovedstad 2018: Maltas hovedstad har ridser i lakken Maltas hovedstad, Valletta, indledte sit år som europæisk kulturhovedstad med en uges fiesta og et program, som går hånd i hånd med 2018 — European Year of Cultural Heritage. Men nutiden på Malta med korruption, politisk undertrykkelse og drab har kastet skygger over den internationale omtale, man ellers havde håbet ville støtte turismen.

FOR ABONNENTER At være kulturhovedstad i Europa er ikke 'bare' en udnævnelse, som EU's Ministerråd årligt og ligeligt fordelt drysser ud over medlemslandene. Det er en titel fulgt af et års kulturelle begivenheder, der sætter de udnævnte byer ikke alene på europa- men ofte også på verdenskortet til gavn for turismen.

