Asiatisk lavprisselskab vil flyve til Skandinavien Eksperter er dog uenige om mulig succes for AirAsias Europa-planer.

Lavprisselskabet AirAsia er på vej med billigruter til Skandinavien fra Bangkok.

Det fastslår AirAsias administrerende direktør, Tony Fernandes, ifølge det danske flybranchesite FinalCall.travel.

Det er planen, at selskabets langdistanceafdeling AirAsia X fra april 2019 vil begynde flyvninger til tre europæiske byer - Wien, Prag og Stockholm.

De tre destinationer er tilsyneladende første del af en større satsning i det AirAsia har bestilt ikke mindre end 100 langdistancefly af typen Airbus A330neo. Flyvningerne til Wien, Prag og Stockholm kommer i første omgang til at ske med to leasede fly af samme model.

I en mail til Politiken kalder AirAsia X's administrerende direktør, Benyamin Ismail, planerne for en milepæl for selskabet. For den nye generation af A330neo-fly med lavt brændstofforbrug vil sætte yderligere skub på selskabets langdistanceflyvninger.

»Flytypen sikrer også en længere rækkevidde, der derfor giver os mulighed for at flyve direkte til markeder som Storbritannien og resten af Europa«, lyder det fra Benyamin Ismail.

Om det også betyder, at Air Asia har kig på København, vil Benyamin Ismail ikke ud med her og nu.

»Vi kigger både på eksisterende ruter og potentielle ruter. Sådan en offentliggørelse vil komme i rette tid«, skriver han.

Potentiel succes

Ifølge Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger flybranchen tæt, varsler AirAsia-udmeldingen en ny æra for lavprisflyvninger.

»Jeg vil umiddelbart vurdere, at vi nu ser en ny bølge af lavprisflyvninger og dermed konkurrence på ruter til og fra Asien. Det ser ud til, at AirAsia har fundet en model, de tror kan fungere med flytyper, der bruger mindre brændstof og dermed er mere rentable«, siger Flemming Lundberg Poulsen.

Han forklarer, at markedet for flyrejser med billige priser til Asien fra Europa de senere år har været præget af mellemøstselskabernes indtog på området. Især Qatar Airways og Emirates, der med ekstremt gode priser har lokket europæiske rejsende om bord på deres fly, selv om det kræver en mellemlanding i enten Doha eller Dubai.

Med AirAsias mulige indtog bliver også Norwegian presset. Selskabet har kæmpet længe for at få fodfæste på ruterne til især Bangkok. Og er blandt andet presset af, at en gammel luftfartsaftale fra Sovjetunionens tid betyder, at ikke-nationale flyselskaber er afskåret fra at flyve mellem Danmark og Rusland - samt over Rusland. Konkret har Norwegian længe kæmpet for et få hul igennem på det russiske luftrum.

»Det bliver en hård kamp for Norwegian«, siger Flemming Lundberg Poulsen.

»For AirAsia har en base med færre omkostninger, fordi alle selskabets operationer ligger under asiatiske forhold, der er meget billigere end, hvad Norwegian arbejder med«.

Flemming Lundberg Poulsen tror derfor umiddelbart på succes for AirAsia.



»Specielt på markedet for fritidsrejsende. Her er der kun tre ting, der gælder - pris, pris og pris. Der er ingen, der drømmer om at sidde i et metalrør i 12 timer, det er destinationen, man drømmer om. Dem, der bare vil have en billig flybillet, er ligeglade med, hvilket selskab de flyver med«.