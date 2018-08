Kan 14.535 kilometer på 'cattle class' betale sig? Kom med om bord på verdens længste ruteflyvetur

Om flyet





Type: Boeing 777-200 LR



Selskab: Qatar Airways

Flyvetid: 17 timer og 40 minutter





Godt:

God service, behagelige sæder og godt udvalg af underholdning til den lange tur.

Toiletterne var rene under hele turen og fik ikke kabinen til at lugte.

Skidt:

Nakkestøtten blev ved med at falde ned. Jeg ved ikke, om det kun var mit sæde eller et generelt problem, at nakkestøtten sad løst.

Maden var meget gennemsnitlig, og ofte havde personalet ikke nok portioner til, at man selv kunne vælge mellem de tre retter, som blev serveret til hvert måltid.

