Langruternes top 10: Her er verdens længste flyrejser Det er især ruterne til og fra Oceanien, det ensomme, øde kontinent, der præger liste over de længste flyruter i verden.

Med nye brændstofbesparende flytyper bliver det nemmere og nemmere for de globale flyselskaber at flyve langt uden at mellemlande.

Branchesitet check-in.dk opgjorde for nylig verdens længste flyruter.

Se de 10 øverste på listen her:

1. Doha, Qatar - Auckland, New Zealand

Foto: Andrew E. Cohen/Flickr Creative Commons

Afstand: 14.535 kilometer

Selskab: Qatar Airways

Flytype: Boeing 777-200LR

2. Perth, Australien - London, Storbritannien

Foto: Qantas

Afstand: 14.497 kilometer

Selskab: Qantas

Flytype: Boeing 787-9

3. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater - Auckland, New Zealand

Foto: Emirates

Afstand: 14.201 kilometer

Selskab: Emirates

Flytype: Airbus A-380

4. Los Angeles, USA - Singapore

Foto: United Airlines

Afstand: 14.112 kilometer

Selskab: United Airlines

Flytype: Boeing 787-9

5. Houston, USA - Sydney, Australien

Foto: United Airlines

Afstand: 13.833 kilometer

Selskab: United Airlines

Flytype: Boeing 787-9

6. Sydney, Australien - Dallas, USA

Foto: Qantas

Afstand: 13.803 kilometer

Selskab: Qantas

Flytype: Airbus A380

7. Manila, Filippinerne - New York, USA

Foto: Philippines Airlines

Afstand: 13.710 kilometer

Selskab: Philippine Airlines

Flytype: Boeing 777-300ER

8. Singapore - San Francisco, USA

Foto: Wikimedia Commons

Afstand: 13.592 kilometer

Selskab: Singapore Airlines

Flytype: Airbus A350-900

9. San Francisco, USA - Singapore

Foto: United Airlines

Afstand: 13.592 kilometer

Selskab: United Airlines

Flytype: Boeing 787-9

10. Atlanta, USA - Johannesburg, Sydafrika

Foto: Wikimedia Commons

Afstand: 13.583 kilometer

Selskab: Delta Airlines

Flytype: Boeing 777-200LR



Det er værd at bemærke, at Singapore Airlines til oktober overtager førstepladsen på listen, når selskabet begynder at flyve på de 15.344 kilometer fra Singapore til New York.



Singapore Airlines har tidligere fløjet fra Singapore til New York fra 2004 til 2013, men aflyste dengang ruten på grund af manglende omsætning. Nu prøver selskabet så igen.

I øvrigt er den længste rute fra Københavns Lufthavn Singapore Airlines' afgang til østaten i Asien på 9.967 kilometer.