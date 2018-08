Sky og smuk: Bliv klogere på Balis jordskælvsramte lillesøster I nat blev øen Lombok i Indonesien ramt af et kraftigt jordskælv der målte 6,9 på richterskalaen.

En ferie til Indonesien er normalvist det samme som et besøg på Bali og øens berømte hindutempler og risterasser.

Men adskilt af et stræde på bare 35 kilometer ligger den mindre kendte ferieø, Lombok, der i nat blev ramt af et jordskælv, der målte 6,9 på richterskalaen.

Dødstallet for nattens jordskælv er foreløbig oppe på 98, og myndighederne forventer, at det tal vil stige. Særligt øens nordlige egne er hårdt ramt, og det er svært for beredskabet at nå frem. 65 af de omkomne befandt sig i nord.

I forhold til turisme er Lombok Balis lillesøster, selv om øerne er omtrent lige store. På Lombok kan du ligesom på Bali også leje en scooter billigt og køre på opdagelse blandt palmer og sandstrande. Lombok er dog mere kendt for øens vartegn - den 3.726 meter høje aktive vulkan Gunung Rinjani, der er Indonesiens næsthøjeste vulkan.

Selv om de to øer ligger tæt på hinanden, er der en markant forskel på dem. På Lombok er Islam den dominerende religion, og befolkningen er mere tilbagetrukken end de mere festlige naboer mod vest. Derfor beskrives Lombok også som »den sky og smukke lillesøster« i rejsebogen 'Turen går til Bali & Lombok'.

Foto: Tatan Syuflana/AP Jordskælvet har ikke kun forårsaget store dødstal. Massevis er nu også uden tag over hovedet

Og Lomboks mindre antal turister betyder samtidig, at gæsterne får et mere råt og upoleret indtryk, end på den til tider meget turistede naboø.

Fakta Lombok Land: Indonesien Indbyggertal: ca. 3,3 millioner Største by: Mataram Primær religion: Islam Areal: 4725 km2 (Fyn er 3100 km2) Kilde: Politikens 'Turen går til Bali & Lombok'

Udbredt fattigdom

På Lombok samles de fleste turister langs billedskønne sandstrande på Senggigi Beach, hvor store resorts giver den postkortudsigt, man drømte om, da ferien blev bestilt.

Der er dog ikke langt fra drinks og fornem servering til et helt andet billede. Fra luksuriøse bunkers med 30 meter til stranden er der ikke mere end 15 minutters kørsel til, at drinks og sandstrand er udskiftet med ukuelige beboelser. For der er meget fattigdom på Lombok.

Foto: Tatan Syuflana/AP Oprydningsarbejdet besværliggøres i øjeblikket af mangel på maskiner.

Det betyder også, at turister på øen bliver konfronteret med bagsiden af medaljen, når de store turistbusser kører mod Lomboks naturseværdigheder.

Jordskælvet, der ramte i nat, er det andet jordskælv i området på en uge.