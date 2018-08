Pilotstrejke i Ryanair betyder aflyste fly i København Afgange til Bruxelles og Køln med irske Ryanair kan ikke gennemføres som planlagt i dag.

Piloterne hos det irske flyselskab Ryanair fortsætter deres strejker.

I dag gælder det mandskabet i Tyskland, Irland, Sverige og Belgien. Det betyder, at næsten 400 afgange er aflyst de kommende 24 timer.

Det får også følger for danske passagerer. Pressevagten i Københavns Lufthavn fortæller her til morgen, at lufthavnen har to Ryanair-aflysninger i dag. En flyvning til tyske Køln og en til Charleroi-lufthavnen i Bruxelles.

Kunder, der påvirkes af aflysninger, vil ifølge Ryanair have fået besked hurtigst muligt. Hovedparten af de passagerer, som er påvirket, er flyttet til andre afgange, lyder det fra Ritzau.



Bliver dit fly aflyst, har du som forbruger ret til at komme af sted med en anden eller senere afgang - eventuelt med et andet flyselskab. Er det ikke muligt, har du ret til at få pengene tilbage for flybilletten.

Den nye serie af strejker kommer efter 14 miserable dage for det omstridte lavprisselskab. For to uger siden nedlagde besætningerne på Ryanairs fly i Portugal, Spanien og Belgien arbejdet. Det tvang det irske selskab til at aflyse 600 afgange over to dage. 100.000 rejsende blev berørt.

Både piloter og de øvrige ansatte kræver bedre løn og arbejdsforhold og ordentlige kontrakter. Det er indtil nu blevet afvist af Ryanair.