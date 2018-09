'Ski 'n' brunch' i Østrig: Her starter dagen med tre timers skiløb og brunchbuffet Det østrigske skiområde Zell am See-Kaprun i Salzburger Land har lavet en nyskabelse, som kan få selv en brunchhader til at elske fænomenet. Men det kræver et tyndt lag nysne på præparerede pister og en fornemmelse af at være Palle alene i verden.

’Hader’ er måske for stærkt et ord. Men jeg har altså aldrig været fan af brunch. Man er næsten lige stået op efter at have ligget vandret og stille i syv timer i streg, og så sætter man sig til et veldækket bord og sidder helt stille i to til tre timer. Mens man sluger den ene amerikanske pandekage med honning efter den anden, så man får susen for ørerne og drikker så meget kaffe, at benene spjætter.



Foto: Lasse Foghsgaard Pisterne, der fører en ned fra toppen af Schmittenhöhe i Zell am See, er udfordrende - især de røde og sorte pister.

Og har man valgt en brunch med tillægsnavnet ’australsk’, drikker man champagne alt for tidligt på dagen og forlader cafeen i den samme sindstilstand, som når man har fået fri fra en barnedåb eller konfirmation. Med en følelse af sukkerchok og for tidlige tømmermænd.

Foto: Lasse Foghsgaard Det er en fantastisk fornemmelse at have skisystemet for sig selv og kunne tage de første sving på en uberørt pist.

Så paraderne var helt oppe, da jeg og fem andre journalister fik en invitation fra turistrådet i Zell am See-Kaprun til at teste deres nye koncept ’Ski ’n’ brunch’ med øgenavnet ’Early Bird’. Det var også tidligt, da vi klokken 7 trådte ind i kabinen med kurs mod Schmittenhöhe i 2.000 meters højde.

Sådan kommer du til skibrunch

Transport: Der er ca. 1.100 km i bil til Zell am See fra den danske grænse. Med fly er Salzburg lufthavn den, der ligger tættest på destinationen. Ski ’n’ Brunch: ’Early Bird’ koster 45 euro pr. person. Det kræver samtidig et gyldigt skipas til skiområdet Zell am See-Kaprun. Prisen inkluderer ture med kabinen Schmittenhöhebahn fra kl. 7-10, en guide og brunch på bjerghotellet Blaickner’s Sonnalm. Overnatning: Et værelse med brusebad og halvpension på Blaickner’s Sonnalm i 1.400 meters højde koster 103 euro pr. person. Tilmelding: Kan ske hos turistinformationen eller på skiområdets hjemmeside Vis mere

I kabinen rammer duften af ny bil næseborene. Det har en forklaring. Turistrådets CEO, Renate Ecker, fortæller, at kabinen er designet af Porsche, og at Porsche-familien i øvrigt har en ejendom i Zell am See. Mere hører jeg ikke. For skyerne, der tidligt om morgenen lå tæt i dalen, er ved at fordampe som dug for den tidlige morgensol, som er på vej op over bjergkammen. Pludselig står pisterne under kabinen knivskarpt, og de ligner ikke et tæppe fra Tæppeland. For det har sneet en smule i løbet af natten, og alle pister er dækket af et tyndt lag af puddersne. Det giver gåsehud og forhøjet blodtryk af forventningens glæde.

Foto: Lasse Foghsgaard Udsigten fra toppen af Scmittenhöhe er formidabel, og man har den for sig selv så tidligt om morgenen.

Da vi stiger ud af kabinen, bliver vi modtaget af en glad velkomstkomité med den rutinerede chefskitræner Franz Oberlader i spidsen foran SchnapsHans Bar på toppen af Schmittenhöhe. Skitræneren er klædt i rød uniform, som det sig bør, og vi får serveret te, mens vi nyder solopgangen med en bund af skyer langt nede i dalen.

Efter få instrukser klikker vi skiene på og bevæger os ud på pisterne, som er helt tomme og uberørte. Franz Oberlader er vores guide, og snart kører vi alle sammen ned ad pisten og former vores egne spor i et højt tempo. Vi kører ned ad en blanding af røde og sorte pister - så konceptet ’Early Bird’, som man kunne prøve for første gang i vintersæsonen ’18, er indtil videre for de øvede skiløbere.

Foto: Lasse Foghsgaard Før vi kaster os ud på pisterne, er der samling kl. 7 på toppen af Scmittenhöhe i 2.000 meters højde, hvor man med en kop te i hånden kan nyde solen stige op bag de sneklædte bjerge. Skiløberne i røde og grønne jakker er skitrænere, som giver gode råd ude på pisten, så man kan få teknikken pudset af.

Der bliver skreget og hujet mod himlen. For vi har hele skisystemet for os selv – en drøm er blevet til virkelighed.

Men så bliver jeg skubbet ud ad drømmen. Den islandske journalist med rimfrost i det store skæg har travlt med at filme med sit GoPro-kamera spændt fast på hjelmen. Da jeg slår et blødt sving mod højre for at ramme et jomfrueligt område af puddersne, kører den 85 kilo tunge islandske viking mig ned bagfra og lander kraftigt ned på min venstre hofte og arm.