På sightseeing i Sydafrika: »I Constantia er hestestaldene ofte større og mere luksuriøse end de fattiges boliger i vores townships« I Cape Town er guidningen på de røde todækkerturistbusser ikke bange for ømtålelige emner, og passagererne kan stå af i sorte townships som Imizamo Yethu og ved selvsyn opleve fattigdommen.

»Constantia er en af de mest velhavende og prestigefyldte forstæder i Cape Town. Her bor og har boet mange berømtheder som prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, og forfatteren Wilbur Smith. I Constantia er hestestaldene ofte større og mere luksuøse end de fattiges boliger i vores townships«.

I samme øjeblik båndoptagelsen på City Sigtseeings røde Hop On Hop Off-bus i den sydafrikanske storby Cape Town omtaler de riges hestestalde i Constantia, passerer bussen en ung pige til hest i vejkanten. Vi passagerer er lige ved at tro, at det er planlagt.

Foto: Poul Husted De små skure i Imizamo Yethu yder ikke megen beskyttelse mod vejr og vind.

Johnny Clegg, kaldet Den Hvide Zulu, der kombinerer traditionelle zulurytmer med keltisk musik og rock, drøner nu ud i høretelefonerne, men snart vender den politiske speak tilbage og beskriver »Nelson Mandela som den største statsmand nogensinde. Han symboliseres af ord som: Rejs dig! Hæv dig over undertrykkelse. Hæv dig over dig selv«.

Sightseeingbusser er en ganske effektiv måde at få et overblik i en storby og se de vigtigste attraktioner, så kan man altid vende tilbage på egen hånd til de seværdigheder, som man er specielt interesseret i. Vi har taget busserne i byer som Madrid og Bologna, men sjældent har kommentarerne været så ligefremme og politiske som i Cape Town.

På Mini Peninsula Touren med 14 stop til 200 rand (90 kroner) er der da også omtale af og stop ved mere traditionelle turiststeder som Victoria & Alfred Waterfront med masser af butikker og restauranter, de botaniske haver i Kirstenbosch ved foden af Taffelbjerget og Green Point med det store fodboldstadion og omkringliggende park.

Foto: Poul Husted Belinda du Plessis blev selv tvangsflyttet af apartheidstyret i 1990.

Men der er ikke langt imellem de politiske kommentarer. Da vi passerer District Six, fortælles historien om, hvordan 60.000 mennesker i 1970'erne blev tvangsflyttet af apartheidstyret fra det multietniske kvarter til slumområder i Cape Flats. Fattige folk af alle racer – dog flest farvede, som regel folk af blandingsrace – boede sammen. Bydelen blev kontrolleret af gangstere, men det var også stedet, hvor eksempelvis noget af verdens bedste jazz blev skabt. Store dele af området ligger stadig ubebygget hen.



City Sightseeing i Cape Town har en aftale med townshippen Imizamo Yethu, også kendt som Mandela Park, hvor passagerer kan få en guidet rundvisning for 90 rand eller 40 kroner per person. Derfor står vi af ved busstop 23, hvor Belinda du Plessis tager imod og viser os rundt.

»Her bor omkring 30-35.000. Her er alle nationaliteter – zimbabwere, angolanere, tanzaniere, ja alle mulige afrikanere, kinesere, indere og ganske få hvide fyre, som er alkoholikere og narkomaner – men de fleste er xhosaer og kommer fra de fattige landområder i Eastern Cape-provinsen. Hvis de er heldige, får de typisk arbejde som havemænd, stuepiger eller fiskere i det nærliggende Hout Bay og tjener mellem 2.500 og 4.000 rand (1.100 og 1.800 kroner, red.)«, fortæller du Plessis.

Foto: Poul Husted Portia Thuli kom til Cape Town for at skabe sig en bedre tilværelse, men foreløbig bor de i et blikskur med to værelser.

Portia Thuli, hendes mand og parrets fire børn stammer netop fra Eastern Cape og tilhører xhosa-stammen. De søgte lykken og et bedre liv i Cape Town for fem år siden. De bor nu i et lille toværelses blikskur.

»Min mand er sikkerhedsvagt om natten, og jeg arbejder som barnepige. Vi har fire børn, som også bor her i huset med to rum. Køkken og stue er ét, hvor der er plads til køleskab, mikrobølgeovn og tv, og så har vi et soveværelse«, siger Portia Thuli.